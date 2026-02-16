Mañueco afea a Vox que sus condiciones para pactar vendrán de "su sede nacional": "El PP las pondrá desde CyL"

El presidente de la Junta y del PPCyL y candidato popular a las elecciones autonómicas, Alfonso Fernández Mañueco, durante su intervención de este lunes en la empresa Moggaro, en el municipio segoviano de Valverde del Majano.

El presidente de la Junta y del PP de Castilla y León y candidato popular a las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado este lunes que si el PP gana las elecciones pondrá las condiciones para un pacto "desde Castilla y León" y ha denunciado que las condiciones de Vox vendrán "de su sede nacional".

"Quien decide, quien tiene la voz suprema en estas elecciones son los ciudadanos de Castilla y León. Quien tenga el respaldo mayoritario, si lo obtiene como hace cuatro años el PP, seremos el PP de Castilla y León desde aquí, desde esta tierra, los que pondremos las condiciones. Lo que está claro es que las condiciones de Vox Castilla y León se van a poner desde su sede nacional", ha afirmado, durante una visita a la empresa Moggaro Aluminium Yachts, en el municipio segoviano de Valverde del Majano.

Mañueco ha asegurado que sale "a por todas" y "a por el mayor respaldo posible" en los comicios del 15 de marzo. "Mi máxima aspiración es obtener una confianza mayoritaria de los ciudadanos y estoy confiado en que van a ir bien las cosas. Dicho esto, serán las personas de Castilla y León las que con su voto decidirán qué es lo que va a ocurrir", ha reconocido.

Y ha puesto condiciones para un posible pacto con Vox. En primer lugar, ha asegurado que debería basarse en trabajar por un proyecto "que resuelva los problemas de esta tierra" y no en "pelearse por unos sillones". Además, ha asegurado que tiene que ser un proyecto que hable "sobre las competencias que tiene la Comunidad" y ha insistido en que el acuerdo tendrá que ser "para toda la legislatura".

"El pacto no puede estar sometido a los intereses de las encuestas electorales que decidan que hay que dejar a mitad de camino el trabajo hecho, es lo que ocurrió la anterior legislatura, a mitad de camino una fuerza política dejó tiradas a todas las personas de Castilla y León y muy especialmente a sus votantes. Eso no puede volver a ocurrir y no va a ocurrir con el PP de Castilla y León", ha señalado.

Ayudas por las lluvias

El candidato del PP ha propuesto, además, una serie de medidas para apoyar a los afectados por las lluvias e inundaciones de las últimas semanas en la Comunidad. En concreto, ha propuesto un paquete de ayudas a los agricultores y ganaderos afectados, a los particulares allí donde no lleguen los seguros, ayudas a los ayuntamientos con maquinaria y con personal y ayudas para la reparación de las infraestructuras públicas "que se hayan podido ver dañadas".

"Hay que ser muy concienzudos y estar siempre muy pendientes y seguir tanto los avisos como consejos que se dan por la página web como redes sociales del 112 y otras autoridades que puedan dar indicaciones a este respecto", ha advertido.

2.600 hectáreas de suelo industrial

Mañueco ha anunciado que, de ser reelegido el próximo 15 de marzo, construirá 2.600 hectáreas de suelo industrial de calidad en la Comunidad. "Estamos construyendo 1.400 hectáreas de suelo industrial en distintos polígonos de las nueve provincias, vamos a ampliar hasta 2.600 hectáreas de suelo industrial de calidad, flexible y accesible y que esté dotado de energía renovable que es algo muy demandado por todas las empresas", ha señalado.

El candidato del PP ha recordado que suelo industrial "es igual a la implantación de nuevas empresas, oportunidades, creación de empleo y crecimiento de población". "Siempre hemos cumplido con la provincia de Segovia y lo vamos a seguir haciendo. Lo nuestro es cumplir, porque nosotros no somos ni de ruido ni de enfrentamiento", ha señalado, asegurando que el PP tiene "el mejor proyecto y el mejor equipo".

Mañueco ha recordado el objetivo de colocar a la Comunidad "entre las tres mejores de España" y ha anticipado que esta misma semana el PP presentará su programa electoral, que incluirá "aquellos proyectos que iban en el presupuesto para 2026 que fue bloqueado al unísono por PSOE y Vox Castilla y León. "Será lo primero que abordaremos y cumpliremos", ha señalado.

Medidas del PP

Entre esas medidas ha destacado la de duplicar ayudas Bono Nacimiento hasta 5.000 euros, ser capaces de llegar a más familias con el Bono Infantil de hasta 200 euros, ampliar las medidas de apoyo al campo e incrementar las bonificaciones para los seguros agrarios y poner en marcha dos fondos para la modernización de la ganadería extensiva y del Plan del Ovino.

"Queremos implantar un bono de 300 euros para más de 100.000 autónomos de la Comunidad frente a las subidas de cotizaciones a la Seguridad Social del Gobierno de Sánchez y mantener el autobús gratuito con Buscyl, seguir incrementando los helicópteros medicalizados en todas las provincias e incrementar las políticas públicas para construir viviendas", ha añadido.

Y ha hecho referencia también a la reciente medida anunciada de que la primera matrícula del primer curso sea gratuita para facilitar el acceso de los estudiantes a la universidad a partir del curso 2026-2027. "Y vamos a seguir apoyando de forma decidida a los que quieran crecer en nuestra tierra y crear empleo de calidad", ha asegurado.

Huelga de médicos

Mañueco se ha pronunciado también sobre la huelga de médicos que se inicia este lunes y ha recordado que "los sindicatos médicos por unanimidad hacen una huelga contra el Gobierno de España, contra la ministra de Sanidad" y que esta "tiene que hacer una reflexión".

"Pedimos al Gobierno que retire de manera inmediata el Estatuto Marco y que haga una negociación real con los profesionales de la medicina y que en vez de provocar huelgas nos dé lo que le pedimos: que ponga a disposición de todas las comunidades más médicos especialistas. Eso que es lo que tiene que hacer no lo hace y provoca una huelga que van a sufrir todos los usuarios de la sanidad pública de toda España", ha zanjado.