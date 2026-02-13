Mañueco, Martínez y Pollán: los debates electorales serán solo a tres bandas y el fútbol entra en campaña

Un debate a tres bandas. La Junta Electoral de Castilla y León ha establecido los candidatos que participarán en los debates públicos de cara a las elecciones autonómicas. Y hay sorpresa.

Según certificó Laura Seseña Santos, Secretaria de la Junta Electoral, los candidatos confirmados que estarán en los debates serán Alfonso Fernando Fernández Mañueco, del Partido Popular, Carlos Pollán Fernández, de Vox y Carlos Martínez Mínguez, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

Estas candidaturas fueron aceptadas tras comprobar que los partidos cuentan con grupo parlamentario propio en las Cortes de Castilla y León, tal como exige la normativa electoral autonómica.

En cambio, la Junta Electoral ha rechazado la participación de otras formaciones que habían solicitado incluir a sus candidatos en los debates, como Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Verdes Equo (IU-MSVQ), Podemos – Alianza Verde CYL 2026, Soria ¡YA! y Unión del Pueblo Leonés (UPL), al no cumplir los requisitos de tener grupo parlamentario propio o alcanzar un número mínimo de procuradores.

Por otra parte, la Junta Electoral aceptó modificar la fecha de celebración del primer debate televisado en RTVE.

Originalmente programado para el martes 3 de marzo, se celebrará finalmente el jueves 5 de marzo, atendiendo a la solicitud del ente público que alegó sus obligaciones de servicio ante la semifinal de la Copa del Rey entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid considerada un evento de interés general.

El segundo debate, previsto para el martes 10 de marzo, se mantiene sin cambios.

La Junta Electoral comunicó que los acuerdos serán notificados a los representantes generales de las formaciones políticas afectadas y recordó que, de acuerdo con el artículo 21 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, pueden ser recurridos ante la Junta Electoral Central dentro de las 24 horas siguientes a su notificación.