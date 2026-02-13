Mañueco descarta pactar con el PSOE tras las elecciones y advierte a Vox: "Las condiciones las pondremos nosotros"

El presidente de la Junta y del PPCyL y candidato popular a las elecciones autonómicas, Alfonso Fernández Mañueco, durante el acto de este viernes en Salamanca

El presidente de la Junta y del PP de Castilla y León y candidato popular a las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo, Alfonso Fernández Mañueco, ha descartado este viernes cualquier pacto con el PSOE tras los comicios y ha lanzado una advertencia a Vox. "Las condiciones las pondremos nosotros", ha afirmado, durante la presentación de los candidatos en Salamanca.

Mañueco ha asegurado que "cuando el PP gane las elecciones" los ciudadanos "habrán elegido quién les representa mejor" y que, por ese motivo, las "condiciones" las pondrán ellos en cualquier negociación de Gobierno con Vox. "Quien no lo entienda no sabe lo que significa la democracia", ha afirmado.

Además, ha asegurado que con el partido de Pedro Sánchez "no se puede pactar un Gobierno". "No lo haremos. Con el partido que tiene el modelo de gestión de Oscar Puente y Ana Redondo no se puede pactar un Gobierno y no lo haremos, que quede claro", ha señalado.

"Dejad que otros griten, insulten y menosprecien, pero que nadie nos avasalle, no dejéis que nadie os haga bajar la mirada. Y a quienes quieren pactar con nosotros que sepan quienes somos, que representamos y a quienes representamos", ha añadido.

"El último partido constitucionalista"

Mañueco ha subrayado que en los comicios del 15 de marzo "nos estamos jugando una forma diferente de entender la política" y "entre diferentes maneras de entender y mirar Castilla y León y España". "Hay quienes han decidido poner en cuestión todo, qué es lo que somos, por qué estamos aquí y si servimos o no al futuro de nuestra tierra", ha lamentado.

Y ha asegurado que, ante los que "desprecian o atacan" la Constitución, el PP "la defiende". "No nos avergüenza ser el último partido constitucionalista de España y lo sostenemos con mucho orgullo, y ante quienes atacan las autonomías, las defendemos porque es un modelo de gestión más próximo al ciudadano", ha señalado.

El candidato del PP a la Junta ha señalado que, "ante los que simplifican la realidad" el PP sabe que "los problemas reales no se arreglan con eslóganes". "No hemos venido a contar cuentos ni a soltar improperios en las redes sociales, hemos venido a gobernar y gobernar implica escuchar y encontrar puntos de encuentro", ha afirmado.

Defensa de la "igualdad"

Y ha recordado que su partido se comprometió "para cuatro años" y que ha estado en el Gobierno cuatro años. "Somos el partido del campo, somos capaces de discrepar y de pensar, los que creen que eso es una debilidad es que ven la vida en blanco y negro. Hay otros que lo ven todo desde despachos en Madrid, nosotros tenemos un partido fuerte en las nueve provincias y en los 2.248 ayuntamientos que tiene nuestra tierra", ha afirmado.

Mañueco ha defendido que el PP cree "en la libertad y en la igualdad". "La libertad para todos los hombres y la igualdad entre todas las personas, vivan donde vivan. Ante aquellos que han venido a destruir, a separarnos y a hacer que nos peleemos, nosotros somos del PP porque lo que queremos es construir puentes entre generaciones, entre territorios y entre personas", ha añadido.

El candidato popular ha asegurado que su manera de ver el mundo "no es desde la diferencia y el agravio, es desde la unidad y desde la integración". "No hemos venido a destruir a nuestro contrincante, queremos que la gente confíe en nosotros porque tenemos el mejor proyecto de futuro para nuestra tierra. Nuestras políticas se deciden desde el territorio, no desde despachos lejanos", ha subrayado.

"No salimos huyendo"

También ha recordado que el PP "es la organización más grande de España". "Cuando nos presentamos a unas elecciones podemos presentar un balance de resultados, no huimos de la responsabilidad de gobernar, no nos marchamos, afrontamos los problemas por difíciles que sean, nosotros no salimos huyendo, nos quedamos y damos la cara", ha señalado.

Y ha asegurado que tienen "un proyecto con medidas concretas que responde a los problemas reales de la gente". "El descontento de muchos compatriotas es comprensible, yo lo percibo y todos lo percibimos", ha reconocido.

Y ha asegurado que "cuando un Gobierno como el de Sánchez hace lo que quiere y un presidente se ríe del sufrimiento de la gente, cuando hay corrupción y nadie asume responsabilidades, el sistema falla".

"Si no queremos que se impugne todo tenemos que hacernos cargo de lo que falla, con reformas, firmeza y verdad. Me presento con un proyecto de ilusión, de ambición y con mucho futuro para colocar a Castilla y León entre las tres mejores comunidades de España, un contrato medible con 9 ejes y 40 medidas, con indicadores independientes. El PP es el mejor instrumento para servir a Castilla y León y España", ha zanjado.