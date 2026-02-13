Feijóo: "Un tipo como Óscar López sólo podía ser ministro en un Gobierno de Sánchez. No le llega a Lambán a las suelas"

El presidente de la Junta y candidato del PP en las elecciones autonómicas, Alfonso Fernández Mañueco, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante la presentación de los candidatos a los comicios del próximo 15 de marzo, este viernes en Salamanca David Arranz ICAL

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado este viernes contra el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, tras su ataque al fallecido expresidente socialista de Aragón Javier Lambán, a quien culpó del batacazo electoral de Pilar Alegría. "Óscar López jamás le llegará a la suela de los zapatos a Javier Lambán, y Sánchez tampoco", ha asegurado.

Feijóo, que se ha pronunciado así durante la presentación de los candidatos a las elecciones de Castilla y León en Salamanca, se ha mostrado convencido de que López "sólo podía ser ministro en un Gobierno de Sánchez" y ha asegurado que "el drama del PSOE es que en él cabe gente como López y ya no gente como Lambán".

El presidente del PP ha asegurado que el expresidente aragonés fue "uno de los mejores" líderes autonómicos con los que compartió su mandato al frente de la Xunta de Galicia (2009-2022) y ha recordado que era "una persona honesta con quién se podía acordar, hablar y discutir".

Además, ha recordado los desastrosos resultados de López cuando se presentó como candidato del PSOE en la Comunidad en 2011. "No voy a descubrir en Castilla y León quién es Óscar López porque los castellanos y leoneses le conocéis bien y por eso no le votáis ni de broma", ha ironizado.

Feijóo ha asegurado, además, que "por el influjo de Castilla y León, los madrileños también son muy listos" y ha presagiado un mal futuro al ministro si finalmente se presenta como candidato socialista a los comicios autonómicos en la Comunidad de Madrid, previstos para mayo de 2027. "Que se prepare Óscar López si se atreve a presentarse a las elecciones", ha señalado.

"Pararé la regularización masiva"

El líder popular se ha comprometido a derogar la regularización de inmigrantes aprobada por el Gobierno de Sánchez si llega a la Moncloa.

"Cuando lleguemos al Gobierno vamos a cambiar todo lo que no funciona. Pararé la regularización masiva de los inmigrantes irregulares porque es un despropósito regalar la residencia legal en España a cualquiera, los okupas se irán en 48 horas y priorizaré el gasto en lo realmente importante", ha afirmado.

Además, ha presumido de la aprobación de la Ley de Multirreincidencia en el Congreso y ha asegurado que los delincuentes tendrán un Código Penal reformado "gracias al PP". "Y hemos aprobado una Ley para que el Gobierno no pueda gastar lo que no tiene sin presupuestos", ha recordado.

Feijóo ha asegurado que "la responsabilidad de la polarización y del ruido no es del PP" porque su partido "tiene que describir lo que ocurre en España". "Tenemos al peor presidente del Gobierno de los 47 años de democracia y hemos de decirlo porque es la verdad", ha afirmado.

El presidente del PP se ha mostrado convencido de que el PSOE va a volver a "intentar meter miedo" pero ha asegurado que "ya no les cuela" y que "la gente ya no les cree". "Han maniobrado sin límite, han manipulado todo, incluso intentando engañar a los pensionistas pero el discurso del miedo no cuela porque nada da más miedo a los españoles que el Gobierno de Sánchez", ha afirmado.

Victorias "indiscutibles" del PP

Feijóo ha subrayado que las victorias del PP en Extremadura y Aragón fueron "indiscutibles" y que el PSOE quedó "vapuleado", censurando que les den "consejos". "El PP ha sacado un resultado excelente en Aragón y Extremadura y va a sacar un resultado excelente en Castilla y León", ha insistido.

El líder popular ha recordado que su partido es "el favorito de los españoles". "Cualquier partido de España firmaría los resultados del PP porque somos el primer partido de España y la única alternativa que tiene este país, sabemos gobernar, hemos gestionado y acreditamos que a nosotros solo nos importa España y nada más", ha afirmado.

Además, ha asegurado que la palabra "es el activo fundamental de un político". "Si sabes que un político te está mintiendo y ha dicho distintas cosas contradictorias, eso no es un político, es un estorbo. Tenemos límites, principios y palabra", ha subrayado.

La "enhorabuena" a Puente

Por otro lado, ha denunciado que Sánchez diese la "enhorabuena" al ministro "responsable de la mayor tragedia ferroviaria de España", en referencia a Óscar Puente. "Cómo va a echar Sánchez a nadie por soberbio o por hacer mal su trabajo, se tendria que ir con él", ha ironizado.

Además, ha criticado que Sánchez esté "montando un nuevo numerito porque no le invitan a una reunión internacional". "España y Europa estarían mejor sin Sánchez y nuestros socios europeos están casi tan hartos de Sánchez como estamos los españoles", ha asegurado.

Y se ha mostrado convencido de que "cuando somos unos parias en política exterior y se permiten el lujo de no contar con la cuarta economia del euro es cuando nos damos cuenta de la decadencia politica en la que vvivimos".

Feijóo ha asegurado que España "necesita un cambio" y que el cambio "es hacer lo opuesto, no hacer un sanchismo de derechas". "Gobernar no es un caprciho, es saber gestionar el dinero de la gente, saber priorizar los problemas de la gente, tomar decisiones y asumir responsabilidades en todas las comunidades y en España. Vamos a revertir cada atropello e irresponsabilidad que se ha cometido en los últimos años", ha afirmado.

El "mejor Gobierno" para CyL

El presidente del PP ha hecho un encendido elogio del candidato popular a la reelección en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, a quien ha calificado como un líder "fiable".

"La mayoría de partidos están llenos de frivolidades, políticos sin experiencia, personas que están ahí porque no tienen donde estar y se aferran a la política porque es su única alternativa. Alfonso Fernández Mañueco lo ha sido todo en política, es un político sólido que conoce el mundo local, provincial y autonómico y es una persona fiable", ha afirmado.

Y ha asegurado que "en este momento, tener a una persona fiable es clave para un territorio para una comunidad y para la gente, saber que tiene un pasado que se describe en su biografía y que su único objetivo es seguir sirviendo desde el lugar en el que ha servido". "Es algo imprescindible para la política española y europea", ha subrayado.

Feijóo ha señalado que "hoy no estamos ante la proclamación de un candidato sino ante la confirmación de que, con Mañueco, Castilla y León tiene un futuro por delante". "El PP entiende y sirve a esta comunidad porque la ha construido, modernizado y la ha puesto en los primeros puestos de los servicios públicos, porque el partido ha nacido aquí", ha afirmado.

Y ha asegurado que el PP le va a dar "el mejor Gobierno a Castilla y León". "Este es el compromiso que asumimos hoy. Cuando llegamos al Gobierno llegamos para gobernar, para hacer y no para estar, y cuando tenemos una obligación la cumplimos cueste lo que cueste", ha zanjado.