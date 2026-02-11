Sánchez atribuye el caos en los trenes a "la complejidad" y Feijóo asegura: "Su Gobierno irá al banquillo" por Adamuz

Sánchez promete una investigación rigurosa y aplicar todas las recomendaciones derivadas del informe oficial sobre el accidente.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusa a Sánchez de no asumir errores, considera el accidente evitable y anticipa consecuencias judiciales para el Gobierno.

Sánchez defiende que los problemas en el sistema ferroviario son normales y están supervisados, culpando a la gestión anterior de Mariano Rajoy de la falta de inversión.

Pedro Sánchez atribuye el caos en los trenes tras el accidente de Adamuz a la complejidad y extensión de la red ferroviaria española.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido ante el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre el accidente de un Iryo y un Alvia en Adamuz con 47 muertos.

Durante su breve comparecencia, de apenas media hora, el jefe del Ejecutivo se ha excusado del caos ferroviario que se ha generado posteriormente, con retrasos y cancelaciones, porque se trata "de un sistema tan extenso" de Alta Velocidad que iría del Polo Norte al Polo Sur.

Incluso ha enmarcado como "normal" que se produzcan averías o problemas debido a la "complejidad" de la red.

"Son molestias. No son anomalías, no es una disfuncionalidad, es el funcionamiento normal y permanentemente supervisado", ha afirmado Sánchez quien ha recalcado que "el sistema funciona" y ha pedido "aprender de Adamuz".

En línea con la comparecencia de Puente ante la Comisión de Transportes, Sánchez ha culpado a Mariano Rajoy del estado de las vías pese a que abandonó el Gobierno hace siete años.

El actual jefe del Ejecutivo ha afirmado que la inversión entre 2011 y 2018 "se redujo a la mitad" y en la actualidad los socialistas han "multiplicado por 3 la inversión", pese a que la liberalización del tren, con nuevos operadores en 2020 que ha disparado el número de viajeros.

Sánchez ha prometido que "investigaremos con rigor" y que "implementarán "todas las recomendaciones" que puedan derivarse de la investigación de la CIAF.

En esa línea, ha defendido el informe preliminar que "apunta a una supuesta rotura del carril que se habría producido a la altura de una soldadura realizada meses antes".

El presidente del Gobierno ha defendido que en el tramo afectado se había ejecutado "una reforma integral de 780 millones de euros" y que fue "alineado con unos estándares europeos e internacionales" con tres contratos.

Aunque ha pedido prudencia. "No podemos especular ni utilizar esta tragedia para crispar", ha terciado.

Pese a las críticas por la posible descoordinación entre Adif y el 112, Sánchez ha defendido que se produjo "una respuesta rápida y ordenada que ayudó a salvar vidas" y que la primera patrulla llegó a los cinco minutos.

Una comparecencia que ha indignado al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que le ha reprochado que "no ha asumido ni un solo error y ha venido a mentir" y le ha pedido "respeto" para las víctimas.

"Han jugado a la ruleta rusa con nuestra seguridad", ha afirmado para sentenciar que "este accidente era evitable".

Algo que ha reprochado a Sánchez: "Su trabajo era poner seguridad por encima de todo y también lo incumplieron". De ahí que haya pronosticado que "su Gobierno se sentará en el banquillo también por esto".

Los populares creen que se trata de una negligencia que acabará en los tribunales junto a los casos de corrupción que afectan al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, quien también ha sido mencionado durante su intervención.

En línea con lo que afirmó el expresidente del Gobierno,Felipe González, que dice que "España no funciona", Feijóo ha añadido que el país se encuentra "en un fallo multiorgánico".

En una intervención muy dura, el presidente del PP ha criticado la escasa presencia de Sánchez tras el accidente y lo ha comparado con el incidente que tuvo tras la DANA con varios ciudadanos que le reprocharon su gestión.

"España no tiene que acostumbrarse a que cada vez que sucede una tragedia el presidente se fugue; es el 'método del galgo de Paiporta'", ha terciado ante los abucheos de la bancada socialista.