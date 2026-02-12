Feijóo plantea un Pacto Nacional del Agua que prevenga sequías y riadas y revisar todas las presas de España

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo junto con el presidente de la Junta, Juanma Moreno. EP Jerez de la Frontera

El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo quiere que España cuente con un Pacto Nacional por el Agua para preparar al país contra sequías e inundaciones como las que acababa de vivir, sobre todo en Andalucía.

Además, el presidente popular ha planteado que es necesario una revisión de todas las presas de España. "Necesitamos asegurar que están bien, que están limpias, tanto los desagües subterráneos como las zonas de compuerta", ha indicado en una visita a zonas afectadas por las riadas en Jerez de la Frontera.

En la visita le han acompañado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y la alcaldesa de la localidad, María José García Pelayo.

Para Feijóo la revisión de los embalses es necesaria hacerla ya. "Necesitamos revisar todas y cada una de las presas en las próximas semanas y en los próximos meses", ha reclamado al Gobierno central.

Para el popular, España no puede estar a expensas de problemas climáticos como inundaciones o sequías. Tampoco como el apagón del pasado año o el accidente de tren de Adamuz, que dejó 46 muertos el pasado 18 de enero en Córdoba.

Unión Europea

Así, Feijóo ha señalado que España es el primer país de la Unión Europea en el número de presas, con unas 2.400, de las que mil son grandes presas y es necesario revisarlas.

En su opinión, hay que hacerlo "porque no puede ocurrir lo que nos ha ocurrido con el apagón ni con el AVE".

"Necesitamos mucho mantenimiento, mucha seguridad, sin alarmar a nadie, pero también con la determinación de servir a todos", ha señalado el líder del PP, apuntando que es evidente que el nivel de agua embalsada en las presas en Andalucía y en otros lugares de España está en récord.

Ha agregado que las presas han trabajado con un nivel de estrés máximo, y hay presas que no eran capaces de desaguar a través de la compuerta y rebasaba el agua y, por tanto, eso tiene que ser revisado.

Sequías

Asimismo, Feijóo ha manifestado que "necesitamos, más que nunca" un Plan Nacional de Agua, "porque hemos sufrido y seguiremos sufriendo sequías en buena parte de España y porque también estamos sufriendo inundaciones".

El presidente nacional del PP ha señalado además que, dentro de ese plan nacional del agua, tiene que haber "un apartado para el mantenimiento de todas las presas de nuestro país y para asegurarnos de que en todos los lugares" en el entorno de embalses y presas, "se puede vivir con seguridad".

El dirigente del PP ha señalado e insistido en que, a la vista de lo que ha ocurrido en gran parte del país con el temporal y las lluvias torrenciales, es necesario, más que nunca, "hablar de agua", y el plan nacional del agua "es una necesidad estratégica" en España.

Feijóo

Aunque cada "administración tiene que ser responsable", en opinión de Núñez Feijóo, si "tuviésemos un nivel de coordinación y de mantenimiento adecuado dentro de un plan nacional del agua, sería más sencillo".

Ha indicado que, este mismo jueves, hay un pleno en el Congreso de los Diputados, pero considera que debía estar en Andalucía, que ha sido tan castigada por el temporal.