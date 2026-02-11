Feijóo a Sánchez: "Si con 47 muertes tampoco pide perdón y depura responsabilidades, es mejor que no vuelva"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados. Europa Press

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reprochado a Pedro Sánchez que "si con 47 muertes tampoco pide perdón y depura responsabilidades, es mejor que se vaya y no vuelva al Congreso".

En su turno de réplica al presidente del Gobierno, el líder popular ha recriminado al jefe del Ejecutivo que continúa con "su soberbia" y sin explicar con claridad qué ocurrió en el accidente de Adamuz.

"España no se merece un presidente como usted", ha espetado Feijóo, que ha calificado también de “repugnante” la intervención de Sánchez por, a su juicio, dedicar más tiempo a hablar de cuestiones políticas que a dar explicaciones sobre el siniestro.

