Pablo, politólogo, advierte de que el giro a la derecha llegará a CyL: "Las bajas expectativas pueden favorecer a Mañueco"

En una jornada electoral cargada de emociones que sacudió a toda España, Aragón giró el pasado domingo con decisión hacia la derecha. El Partido Popular de Jorge Azcón se proclamó primera fuerza con 26 escaños, aunque perdió dos respecto a 2023, quedando en una posición más delicada para tejer alianzas.

Sin embargo, el auténtico terremoto lo protagonizó Vox: liderado por Alejandro Nolasco, duplicó su representación hasta alcanzar los 14 diputados, consolidándose como una fuerza imparable.

El PSOE de Pilar Alegría se llevó el golpe más duro: se hundió hasta los 18 escaños, cinco menos que en 2023, igualando su peor resultado histórico.

En el otro extremo, la Chunta Aragonesista brilló al doblar su presencia hasta los seis procuradores, mientras que Aragón Existe perdió fuelle, pasando de 3 a 2, la coalición IU-Sumar se mantuvo con su único escaño y Podemos y el histórico Partido Aragonés (PAR) dijeron adiós al Parlamento autonómico, desapareciendo del hemiciclo.

El tablero político aragonés saltó por los aires. El PP se ve ahora obligado a sentarse a negociar con un Vox mucho más fuerte y exigente si quiere gobernar.

Este vuelco no solo cambia el color de Aragón: lanza una potente señal de alerta al resto de España. Con las elecciones de Castilla y León a la vuelta de la esquina el próximo 15 de marzo, lo ocurrido el pasado domingo en Aragón podría convertirse en el factor decisivo que incline la balanza en la batalla electoral de la Comunidad.

La "tensión electoral"

El director académico de la Institución Educativa Aleph, Pablo Martín Díez, asegura, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, que los resultados de las elecciones de Aragón podrían "influir notablemente" en los comicios en Castilla y León.

"Una vez empezada la ola electoral todas las elecciones se retroalimentan unas a otras. Esto provoca que España esté en tensión durante muchos meses y condiciona totalmente la forma de hacer campaña y de gobernar porque todo queda pendiente de una elección tras otra, y después de Castilla y León vendrá Andalucía", señala.

Además, asegura que la corriente nacional influirá en los resultados de los comicios de Castilla y León. "Toda esta ola electoral que se ha dado en Extremadura y Aragón, ahora en Castilla y León y después en Andalucía pone al país en alerta y en una tensión electoral constante", subraya.

Martín destaca que Aragón y Castilla y León tienen algunas similitudes importantes como la presencia de los partidos provinciales o localistas como Aragón Existe, en el caso aragonés, o Soria ¡Ya! o Por Ávila, en el caso de la Comunidad.

"Estas formaciones pueden arañar votos aunque no está tan claro a quién le pueden quitar los votos. Aragón Existe parece que le ha quitado más al PSOE en Teruel pero habría que ver en Castilla y León a quién afecta más", ha señalado.

Un giro a la derecha

El director académico de la Institución Educativa Aleph asegura que el rasgo más interesante que se puede extraer de los últimos resultados es "la confirmación de un giro a la derecha del electorado español". "Siempre se dice que las elecciones se ganan en el centro pero eso no sé si es más un cliché que otra cosa", apunta.

Y recuerda que siempre se ha dicho que España tiene un electorado "de centroizquierda" y que la mayor parte de la población se ubica en torno al 4,5 −siendo el 1 la extrema izquierda y el 10 la extrema derecha− pero recuerda que eso es "muy relativo" porque "una cosa es la autopercepción y otra cosa lo que pueda mover la elección" y que "siempre depende del tema".

"Si se presentan unas elecciones en clave de sanidad o dependencia el electorado puede tener un sesgo de centroizquierda pero si la clave electoral es inmigración, Cataluña o financiación quizás el electorado ya no se percibe de 4,5 sino de 5,5 o incluso de 6", afirma.

Y recuerda que en las elecciones aragonesas "un 55 o 60% del electorado ha votado a partidos de derecha, si incluimos también a Se Acabó la Fiesta (SALF)". "Ese giro conservador que vemos también en Estados Unidos y otros países de Europa parece que también se confirma en España", señala.

"Los jóvenes prefieren a Vox"

Martín hace hincapié en que el PSOE ha sacado su peor resultado histórico en Aragón y recuerda que la otra ocasión en la que los socialistas obtuvieron tan solo 18 diputados fue porque Podemos tenía 14, tras las elecciones autonómicas de 2015. "El electorado a su izquierda estaba fuerte, pero esta vez ese electorado está desaparecido", señala.

Y se pregunta si el voto de protesta, del que tiene los de Santiago Abascal han recogido "gran parte", "ha podido irse de Podemos a Vox". "Lo que está claro es que los más jóvenes prefieren a Vox, que se mueve muy bien en redes sociales y tiene un discurso alternativo y muy combativo que cala", reconoce.

Este politólogo afirma que el discurso del PP desde el Gobierno "es complicado" porque "tiene que hacer un discurso muy responsable y de gestión" y que el del PSOE "también es complicado porque, aunque esté en la oposición en Castilla y León, está en el Gobierno en España".

"Además, el candidato del PSOE, Carlos Martínez, representa al ala de Pedro Sánchez y sin embargo Vox no tiene que dar cuentas a nadie y puede decir lo que quiera y con unas formas muy contundentes", asegura.

Las expectativas de Mañueco

Con todo, Martín señala que, aunque la ola nacional y el giro conservador se replicarán, en mayor o menor medida, en Castilla y León el próximo 15 de marzo, en la Comunidad hay algo que "puede ser diferente" y es "la gestión de las expectativas".

"Esto es interesante porque en Extremadura y Aragón, María Guardiola y Jorge Azcón confiaban en que el PP tuviera un gran resultado y depender, como mucho, de un pacto con regionalistas y no tener que pactar con Vox, era el sueño que tenían, pero en Castilla y León las expectativas van a ser más bajas", señala.

Y recuerda que Mañueco "va un poco obligado a las elecciones en el sentido de que tocan, no como Guardiola y Azcón que las adelantaron con la esperanza de dañar mucho al PSOE y poder gobernar solo o con apoyo de regionalistas".

"En Castilla y León la expectativa puede ser favorable al PP porque la gente ve que el resultado puede no ser tan bueno como se pueda esperar y eso puede jugar a favor de Mañueco. Puede que haga que los votantes se animen al pensar que están en riesgo, porque la perspectiva es negativa, y que, sea cual sea el resultado, la percepción sea más favorable, mientras que en Aragón la sensación del PP es de derrota", asegura.

El director académico de la Institución Educativa Aleph apunta que, en Castilla y León, la percepción es "que el PP está estancado y que Vox va a sacar un gran resultado" y señala que "a poco que el PP mantenga o mejore el resultado que tiene, las sensaciones pueden ser diferentes y esas sensaciones influyen también a la hora de negociar o de tener un posicionamiento político".

Además, reconoce que en la Comunidad sería "sorprendente" un crecimiento "tan espectacular" de Vox como el que se ha producido en Aragón y Extremadura al partir los de Santiago Abascal de un gran resultado en los últimos comicios autonómicos de 2022, con más de un 17%, mucho más de lo que partían en las otras dos comunidades, aunque asegura que "lo previsible es que siga creciendo".

"Las expectativas pueden jugar a favor del PP en el sentido de que esperan que el resultado no sean tan positivo y si es un poco más positivo se va a percibir como que el PP es fuerte en Castilla y León y sigue presente. En las generales de 2023, por ejemplo, la expectativa del PP era llegar a 150 o 160 escaños y, aunque ganó, la percepción fue de derrota al sacar 137. No se cumplieron las expectativas", apunta.

La "crisis existencial" del PP

Martín se muestra convencido de que, ante el auge de Vox en Extremadura y Aragón, el PP de Castilla y León "seguramente entre en una crisis existencial y se pregunte hacia donde tiene que girar, si más al centro para comerle electorado al PSOE o entrar en combate con Vox, que es quien le está comiendo terreno, como hizo Azcón en la recta final llevando a Vito Quiles y con mensajes más duros".

Pero hace hincapié en que Mañueco "no es un candidato duro ni de derecha dura, sino alguien moderado". "Si de repente ahora se disfraza de candidato duro y combativo no sé si va a tener credibilidad en el plazo de un mes. Puede haber una tentación de girar duro a la derecha pero la credibilidad no sería la misma", asegura.

Este politólogo destaca, además, el hecho de que la presión está "sobre el PP y no tanto sobre el PSOE" cuando los socialistas "han tenido el peor resultado de su historia".

"En cambio, se habla mas del PP. Es un marco muy eficaz que ha instalado Pedro Sánchez para que, aunque al PSOE le vaya mal, el debate sea qué va a hacer el PP con Vox porque Sánchez lo que busca es, cuando lleguen las generales, poder decir: son ellos o nosotros. Es la misma estrategia de 2023 y los resultados le van argumentando ese punto de vista", asegura.

Por otro lado, subraya que, en Aragón, Vox ha tenido "un mejor resultado en municipios más grandes que en los más rurales, contra lo que se puede pensar de que tiene más implantación en el medio rural". "Veremos si en Castilla y León eso se reproduce o si tiene un posicionamiento rural que le puede venir mejor", señala.

Una nueva política

Martín asegura a EL ESPAÑOL de Castilla y León que en este ciclo electoral en España se están viviendo "las grandes tendencias de transformación en las democracias occidentales: la derechización del electorado y el cambio de forma de hacer política".

"Antes los políticos tenían cierto decoro y buscaban discursos argumentados y ahora la forma de hacer política es infinitamente más directa y, en cierto modo, violenta, con formas de hablar directas y claras, buscando el impacto en un clip muy corto de TikTok", señala.

Y apunta que, en ese terreno, Vox "se mueve muy bien porque es mucho más difícil explicar una política del PP y del PSOE con todos sus grises".

"Es mucho más fácil decir, por ejemplo, que hay que echar a todos los inmigrantes que puntualizar que habrá que ver quién tiene contrato de trabajo o analizar otras circunstancias. El problema lo tendrán cuando estén en el Gobierno, veremos si son capaces de mantener ese discurso a la vez que gestionan", señala. Una ola electoral que tendrá su próxima parada en poco más de un mes en Castilla y León.