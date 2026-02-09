Carlos Pollán será el candidato de Vox a las elecciones autonómicas de Castilla y León del 15 de marzo

El Comité Ejecutivo Nacional de Vox ha designado este lunes al presidente de las Cortes, Carlos Pollán, como candidato a la Presidencia de la Junta en las próximas elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo. El leonés toma el relevo del exvicepresidente Juan García-Gallardo, que lideró las candidaturas en los comicios de febrero de 2022, si bien hace un año dejó sus cargos en el partido.

Este lunes, tras la celebración de las elecciones en Aragón, el Comité Ejecutivo Nacional nombró a Carlos Pollán candidato a la Presidencia de la Junta. La decisión la ha comunicado el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, en su comparecencia desde la sede nacional de Bambú, en Madrid. "Me cabe la satisfacción de anunciar que nuestro candidato en Castilla y León va a ser don Carlos Pollán", ha señalado. Fúster ha asegurado que Pollán "ha sido un gran presidente" de las Cortes de Castilla y León y que "ha estado fantástico en su labor".

El portavoz nacional de Vox ha valorado las declaraciones del candidato del PP a la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que este mismo lunes ha asegurado que el PP es un partido "distinto" a Vox. "Completamente de acuerdo, el PP es un partido muy distinto a Vox", ha afirmado, y ha asegurado que el objetivo del partido en las próximas elecciones autonómicas es que haya "más Vox en Castilla y León".

"Nosotros no medimos, nuestro objetivo es más Vox para representar con lealtad cada voto de los castellanos y leoneses que están muy abandonados por décadas de bipartidismo", ha afirmado. Fúster ha denunciado que el PP "gestiona las ideas de la izquierda" y ha asegurado que Vox "no va a gestionar la decadencia". "Nosotros venimos a cambiar las cosas. El objetivo es más Vox para Castilla y León", ha insistido.

El candidato Pollán

Carlos Pollán, (León, 1967), graduado social y licenciado en Derecho, ha desarrollado su actividad en el sector de la asesoría laboral. Además, ha sido jugador, entrenador y presidente del Club Balonmano Ademar de León entre 1986 y 2013. En marzo de 2022 se convirtió en presidente de las Cortes de Castilla y León, donde había sido elegido procurador de Vox por la provincia de León.

El nuevo candidato a la Junta de Vox, presidente del partido en la provincia de León, asume el reto de liderar las listas del tercer partido de la Comunidad, que en las pasadas elecciones obtuvo 13 procuradores y 214.668 votos, lo que supuso un apoyo medio del 17,64%. En aquellos comicios, lograron representación en ocho de las nueve provincias, ya que no obtuvieron ningún parlamentario por Soria.

Además, Carlos Pollán fue el cabeza de lista a las Cortes por León en las elecciones de 2022, cuando su partido logró 34.789 votos y dos procuradores, lo que supuso un respaldo electoral del 15,39% y ser la cuarta fuerza política en esa circunscripción, por detrás de PSOE, PP y UPL.