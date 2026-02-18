Abascal se hace omnipresente en Castilla y León: cuatro actos en dos días y lo que queda durante la campaña

El presidente de Vox, Santiago Abascal, presenta a los candidatos de la formación a las elecciones autonómicas del 15 de marzo de 2026 ICAL ICAL

El presidente de Vox, Santiago Abascal, está dispuesto a poner ‘toda la carne en el asador’ en Castilla y León, como ya hiciera en anteriores citas electorales en Aragón y Extremadura, con el objetivo de que su formación obtenga los mejores resultados posibles en los próximos comicios autonómicos.

El líder nacional de Vox será omnipresente tanto en los actos de precampaña como en la campaña electoral propiamente dicha de cara al 15 de marzo, hasta el punto de que en el partido bromean con que Abascal “se empadrona” en la Comunidad.

Consciente de que su tirón electoral puede resultar determinante, Abascal no quiere dejar solo al candidato a la Junta, Carlos Pollán, con quien compartirá protagonismo en los principales actos públicos.

La intensa agenda del dirigente arrancará este jueves 19 de febrero en Peñafiel (Valladolid), donde atenderá a los medios de comunicación a las 13:30 horas en la Plaza de San Miguel de Reoyo.

Ya por la tarde, a las 18:30 horas, se desplazará hasta Soria para clausurar el acto de precampaña en el Aula Magna Tirso de Molina, en la calle Calixto Pereda.

Un día después, el viernes 20, Abascal repetirá esquema. A mediodía, a las 13:30 horas, comparecerá ante los medios en la Plaza de Santa Clara de Lerma (Burgos). Por la tarde, a las 18:30 horas, cerrará el acto de precampaña en Segovia, en el Hotel Puerta de Segovia, situado en la carretera de Soria. Unos cuantos kilómetros que se suman a sus espaldas.

La agenda culminará el lunes 23 de febrero con un acto público en Salamanca. A las 19:00 horas, Abascal intervendrá junto a Carlos Pollán en el Palacio de Congresos, en un mitin que el partido considera clave para movilizar a su electorado en la recta final previa a la campaña.

La pasada semana, en su primer acto de precampaña en Castilla y León, celebrado en Ávila y donde se presentaron a los candidatos, el líder de Vox aseguró que llegaba “rodado” tras las elecciones en Extremadura y Aragón. Y ya anunció que le íbamos a ver mucho por estas tierras.

Y así será durante la campaña, porque según confirman fuentes del partido, la presencia de su líder nacional será habitual a partir del 27 de febrero.

Hoja de ruta

Desde allí cargó contra el Partido Socialista Obrero Español, al que calificó de “mafia corrupta” y “enemiga” del pueblo español, y contra el Partido Popular, al que acusó de representar una “estafa”.

Abascal rechazó además que Vox forme una “pinza” con los socialistas, como sostiene el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, a quien volvió a referirse con el apelativo de “señor del gurruño”.

Con esta hoja de ruta, Vox aspira a consolidar su espacio electoral en Castilla y León, confiando en que la presencia constante de su líder nacional actúe como revulsivo para atraer voto y reforzar la candidatura de Pollán a la Junta, superando los 13 procuradores obtenidos en las pasadas elecciones con García-Gallardo como candidato.