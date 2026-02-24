Aznar: "Los dirigentes de Vox están encantados con Sánchez, me gustaría conocer sus conversaciones con el Gobierno"

El expresidente del Gobierno José María Aznar durante su intervención de este martes en el Museo de la Evolución Humana de Burgos Ricardo Ordóñez ICAL

El expresidente del Gobierno José María Aznar (1996-2004) ha denunciado este martes que los dirigentes de Vox "están encantados con Sánchez" y se ha mostrado convencido de que mantienen "conversaciones" con el Gobierno de España. "Me gustaría saber cuántas conversaciones y con qué periodicidad hay entre los dirigentes del populismo de derechas y el Gobierno, porque las hay", ha señalado.

Aznar ha asegurado que a Sánchez "le viene bien tener un polo opuesto al que alimentar" y que "los dirigentes del polo opuesto al que alimenta están encantados".

"El interés fundamental de los dirigentes populistas de derecha en España, de Vox, es no pactar con el PP", ha afirmado, durante la presentación de su nuevo libro, 'Orden y libertad', en el Museo de la Evolución Humana de Burgos, acompañado por el presidente de la Junta y candidato a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco.

El expresidente se ha mostrado convencido de que "el interés o el deseo de una parte muy importante del electorado de Vox es pactar, pero el de los dirigentes no porque en los dirigentes prevalece el criterio de que para ellos y para su futuro es mucho más interesante el fracaso del PP que el triunfo del PP".

Y se ha preguntado "dónde queda el interés de España". "Lo hemos visto ayer y hoy cuando se han hecho unas ofertas y se ha dicho no, la política de decir que no a todo no vale para nada", ha señalado, asegurando que la situación de España "no se va a solventar ni desde el radicalismo izquierdista ni desde el populismo de derecha".

"España ha caído en manos de una banda de delincuentes, eran una banda y delincuentes antes de llegar al Gobierno, pero no puede caer en un populismo de derecha que lo que dice es que el muro que estos han levantado siga pero lo quiero levantar yo. Lo que no hace falta son muros sino proyectos políticos abiertos como el que se hizo en 1996", ha apuntado.

