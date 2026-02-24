Pollán celebra tener un "interlocutor único y válido" de cara a acuerdos tras el 15-M y alerta de una “situación límite”

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, en Valladolid R. Cacho ICAL

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, y el portavoz nacional del partido, José Antonio Fúster, comparecieron este martes en la Plaza Mayor de Valladolid con motivo de las elecciones autonómicas del 15 de marzo, tras mantener una reunión con la CEOE de Castilla y León.

Pollán explicó que el encuentro con la patronal fue “muy interesante y muy agradable” y que sirvió para constatar una coincidencia en el diagnóstico sobre la situación económica nacional.

El candidato de Vox aseguró que empresarios y formación comparten la percepción de que España atraviesa una “situación límite”, al borde de una crisis prolongada que podría resultar “muy difícil de levantar” si se mantiene en el tiempo.

En ese contexto, el dirigente de Vox pidió a los empresarios que “abran los ojos” y escuchen las propuestas de su partido. “Coincidimos en el diagnóstico y tenemos un proyecto para España y para Castilla y León que conecta con los problemas reales de los empresarios”, afirmó.

Pollán sostuvo que Vox ofrece alternativas frente a lo que calificó como “Gobierno nacional de la ruina y la corrupción”.

Inmigración e inseguridad

Durante su intervención, Pollán centró buena parte de su discurso en la inmigración ilegal, denunciando lo que describió como una “degradación” en barrios de distintas ciudades de Castilla y León. Puso como ejemplo un incidente reciente en Valladolid, que calificó de “lamentable” y que, según indicó, se repite en otras provincias de la comunidad y en el conjunto del país.En concreto el fallecimiento de un joven colombiano de 18 años a manos de uno de 13.

El candidato criticó las políticas de “puertas abiertas” del bipartidismo y defendió la postura mantenida por su grupo parlamentario en las Cortes autonómicas. En concreto, volvió a reclamar que la Junta aplique el artículo 35.2 del Reglamento de Extranjería para establecer acuerdos con países de origen que permitan el retorno de menores extranjeros en situación irregular.

Pollán aseguró que hasta ahora ninguna formación ha respaldado esta iniciativa, aunque apuntó que el Partido Popular “empieza a ver la realidad”, si bien atribuyó ese cambio a la presión de las encuestas y no a una coincidencia ideológica con Vox. “Si apuestan por poner fin a la inmigración ilegal y descontrolada, bienvenidos sean”, señaló.

Pactos y relación con el PP

En clave postelectoral, Pollán celebró la posibilidad de contar con “un interlocutor válido” del Partido Popular en eventuales negociaciones de gobierno, en lugar de “17 PPs distintos”.

En referencia al presidente autonómico, el candidato de Vox aludió a las críticas sobre la toma de decisiones desde Madrid y defendió que disponer de una única vía de negociación nacional podría suponer “un avance de futuro”.

Preguntado por la posibilidad de cerrar acuerdos previos en comunidades como Extremadura o Aragón, Pollán descartó cualquier pacto anticipado basado en el reparto de cargos. “No nos interesa ningún pacto cerrado de asientos o vicepresidencias”, afirmó. “Lo primero es un proyecto político común y un programa de actuación”.

El candidato insistió en que serán los castellanos y leoneses quienes, con su voto el 15 de marzo, determinen las condiciones de gobernabilidad. Según defendió, Vox aspira a “poner fin a muchas políticas del bipartidismo” que, a su juicio, han provocado problemas de inseguridad, despoblación y otras dificultades estructurales en la comunidad.