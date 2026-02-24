Fúster tacha de “ofensivo” el documento marco de Feijóo y marca distancias: “A nosotros no nos doma nadie”

El portavoz nacional del partido, José Antonio Fúster, visita Valladolid con motivo de las Elecciones del 15 de marzo. R. Cacho ICAL

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha desacreditado este martes el documento marco propuesto por el Partido Popular para tratar de alcanzar un acuerdo con su formación en las diferentes autonomías.

Lo ha calificado de “ofensivo” y ha marcado distancias con la estrategia planteada por los populares como ya ha anunciado Santiago Abascal. Las declaraciones se han producido en Valladolid, donde ha comparecido junto al candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán.

Fúster ha sido tajante al referirse al texto impulsado por el Partido Popular. “Es ofensivo. Nosotros estamos en el Estado de Derecho, estamos con la Constitución y nadie tiene que tratar de domar a Vox”, ha afirmado, insistiendo en que su partido no aceptará imposiciones externas sobre su posición política.

El dirigente nacional ha subrayado que Vox solo se debe a sus votantes. “A nosotros nos van a domar solamente los votos que recibamos los españoles, los vallisoletanos, todos los castellanos y todos los leoneses. Y a partir de ahí, un mensaje muy claro, aquí las certezas las pone Vox”, ha remarcado en alusión al lema de campaña del candidato popular, Fernández Mañueco.

Fúster ha reiterado que su contenido no solo dificulta el acuerdo, sino que resulta inaceptable en su planteamiento. “Es tan ofensivo ese decálogo que no merece la pena”, ha afirmado.

Según ha explicado, tras las declaraciones realizadas el día anterior por el secretario general de Vox, Santiago Abascal, las negociaciones con el PP quedan “reseteadas”. “Ayer fue punto cero”, ha señalado, en alusión al bloqueo previo en comunidades como Extremadura.

No obstante, ha dejado abierta la puerta a un eventual entendimiento: “Vamos a seguir avanzando, aunque hoy hayamos ido a menos uno, a ver si podemos llegar a un acuerdo posible”.

Eso sí, ha precisado que el objetivo de Vox no es “mejorar” las políticas actuales, sino “cambiarlas de raíz”, especialmente en Castilla y León, a la que ha definido como “raíz de España”.

Inmigración y seguridad

Durante la comparecencia, Fúster también se ha referido a los recientes altercados protagonizados por grupos latinos en Valladolid, vinculando estos sucesos con la política migratoria. A su juicio, situaciones similares se repiten en otras comunidades como Cataluña, Valencia, Aragón o el País Vasco.

“Si importas inmigración ilegal a mansalva y en muchos casos incompatible, a la que no le exiges nada y solamente le das derechos sin ninguna responsabilidad, vas a tener un problema serio de seguridad”, ha advertido.

El portavoz ha insistido en que la seguridad de los barrios, el control de fronteras y la exigencia de responsabilidades a quienes llegan a España deben ser prioridades políticas.

En este sentido, ha defendido que los padres inmigrantes deben asumir la responsabilidad en la educación y supervisión de sus hijos, subrayando que todo debe ponerse “al servicio del país de acogida”.

Preguntado por la situación interna del partido y por figuras históricas como Ortega Smith, Fúster ha evitado entrar en polémicas personales. “Yo solamente hablo de la gente que está en mi equipo y ahora mismo no está en mi equipo”, ha señalado, recalcando la importancia de respetar las decisiones del Comité Ejecutivo Nacional.

También ha restado importancia a la salida de fundadores o primeras figuras de Vox, defendiendo que lo relevante no son los nombres, sino el proyecto político.

En este sentido, ha reivindicado el liderazgo de Santiago Abascal y ha asegurado que el electorado comprende que España atraviesa una “situación dramática” ante la que, en su opinión, “solamente Vox puede dar una esperanza”.

“No importan los nombres. Importa el movimiento, nuestras políticas, nuestras ideas claras”, ha concluido el portavoz nacional, reforzando la posición del partido frente al documento marco del PP y dejando claro que cualquier acuerdo deberá respetar íntegramente sus postulados.