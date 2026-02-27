Feijóo defiende el legado de Juan Carlos I e insiste en su regreso: “Los que le critican no le llegan a la suela del zapato”

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, el mitin de inicio de campaña para las elecciones de Castilla y León, celebrado en Ciudad Rodrigo (Salamanca) Vicente ICAL

En un Teatro Fernando Arrabal, de Ciudad Rodrigo (Salamanca) que colgó el cartel de "completo", Alberto Núñez Feijóo ha dado el pistoletazo de salida a la campaña electoral de Castilla y León con un discurso de alto voltaje. No se ha dejado nada en el tintero.

Rodeado de la plana mayor del PP salmantino, pero con la ausencia notable del candidato Alfonso Fernández Mañueco, Feijóo ha aprovechado su visita a la ciudad mirobrigense para elevar el tono contra el Gobierno de Pedro Sánchez, utilizando la reciente polémica sobre los documentos del 23 de febrero como ariete defensivo de la Transición.

El momento esperado de la tarde llegó cuando el presidente del PP se refirió a la intención del Gobierno de desclasificar documentos relativos al intento de golpe de Estado de 1981.

Para Feijóo, esta maniobra no es más que un "anzuelo" y una "cortina de humo" para tapar la parálisis legislativa y los escándalos de corrupción que, según él, cercan a la Moncloa.

"Los papeles del 23F han dicho lo que ya sabíamos: que el rey Juan Carlos fue el garante de la democracia en nuestro país", insistió de nuevo tajante ante los aplausos del auditorio.

Feijóo fue más allá al asegurar que el legado del emérito es inatacable frente a sus detractores actuales: "Todos los que le han criticado en su papel de demócrata no le llegan a la suela del zapato".

Feijóo defendió sin matices el papel de Juan Carlos I durante el intento de golpe de Estado del 23F, subrayando que su intervención fue decisiva para sostener el orden constitucional.

“Con sus errores, ninguno de ellos puede ocultar un legado parecido al suyo”, afirmó, en una frase que buscó separar las polémicas personales del monarca emérito de su actuación histórica en 1981.

Además, reivindicó de nuevo el derecho del monarca a regresar a España ("su tierra") y exigió a Sánchez que, en lugar de mirar a 1981, desclasifique los "viajes del Falcon", las "mordidas en Transportes" y las actas de las reuniones con mediadores internacionales.

Indirecta a Vox

Hubo también espacio para las indirectas. Sin mencionar expresamente la reciente crisis política en Murcia con Vox, Feijóo dejó caer un dardo con destinatario reconocible al reivindicar la lealtad interna de su partido. “Quiero hablar de Mañueco, y por supuesto lo haré bien. Y lo haré porque somos el partido que habla bien de sus compañeros, no como el resto de partidos que hablan mal, tanto en privado como en público. Y lo hago porque me lo creo”, proclamó.

Sin Mañueco

A pesar de que el candidato a la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, no estuvo presente en el acto, el líder nacional dedicó gran parte de su intervención a ensalzar su figura. En un intento de proyectar unidad interna, Feijóo definió a Mañueco como un referente de "serenidad en la gestión" frente al "ruido" de la política nacional.

En ese marco, convirtió la gestión de Mañueco en el principal activo electoral. Lo definió como un presidente que “no compite en el ruido” pero “gana en gestión”, que puede exhibir resultados en educación, dependencia, servicios sociales y sanidad. “Puede presentar un balance porque lo tiene”, insistió, contraponiéndolo a otros candidatos que, a su juicio, “no han hecho nada” o mantienen cargos municipales como red de seguridad.

Feijóo situó a Castilla y León como el "referente de España" en servicios públicos. Además, aseguró que el PP es el único muro contra los privilegios de los partidos separatistas que, a su juicio, condicionan la financiación de esta comunidad.

También criticó duramente a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, acusándola de querer "abolir el trabajo", mientras reivindicaba la cultura del esfuerzo de los mayores castellanos y leoneses.

Para Castilla y León

En clave local, Feijóo denunció que la licitación de obra pública en la provincia de Salamanca se hundió un 76% en 2025, calificando la situación de "insostenible".

Para revertir esta tendencia, lanzó una batería de promesas electorales que marcarán la agenda del PP. Por ejemplo, la electrificación inmediata de la vía hasta la frontera y consolidación de la cuarta (y quinta) frecuencia del Alvia Salamanca-Madrid.

La reforma integral de la A-62, criticando que actualmente solo se mantienen mediante "parches".

También realizó el compromiso de construir 250.000 viviendas al año en toda España (un millón en la legislatura) para frenar el aumento del 53% en los precios bajo el mandato de Sánchez.

Y de la defensa del ganadero frente al lobo ("Primero los ganaderos y después los lobos", sentenció recordando su etapa en Galicia) y rechazo a la supresión de paradas de autobús en pueblos pequeños.

Feijóo ha cerrado el acto apelando a una "victoria clara" el próximo 15 de marzo para que el día 16 Castilla y León amanezca con un "gobierno sin ataduras".

El líder gallego se despidió sintiendo esta tierra como "su propia casa", consciente de que el resultado en estas provincias será el termómetro definitivo para su asalto a la Moncloa en las próximas generales de 2026.