La política no importa a los jóvenes de Castilla y León: la mayoría prioriza la tecnología

La política no importa a los jóvenes de la Comunidad y la mayoría prioriza la tecnología. Esta es una de las conclusiones que se extraen del estudio 'Así somos. El estado de la adolescencia en Castilla y León' que ha presentado este jueves Plan International en la sede autonómica del Consejo Económico y Social (CESCyL).

Dicho informe señala que el 60% de los jóvenes y adolescentes de Castilla y León da más importancia a la tecnología que a la política. Además, precisa que 8 de cada 10 piensa que todos los representantes públicos mienten y no escuchan a la juventud.

"Casi una de cada 10 personas de Castilla y León es adolescente. Sin embargo, muchas políticas públicas e iniciativas no tienen en cuenta ni sus demandas ni necesidades", según ha lamentado el director de Incidencia Política y Comunicación de Plan International, David del Campo, durante la presentación del informe.

En este sentido, ha reclamado a todos los partidos que "no solo que no se olviden " de los jóvenes, sino que "pongan en el centro de sus campañas electorales a los y las adolescentes". En este sentido, ha exigido que lo primero que se apruebe por el nuevo equipo de Gobierno de la Junta sea la Ley de Atención a la Infancia y la Adolescencia en Castilla y León.

Según muestra el estudio 'Así somos', en este clima de desafección, ellos están bastante más satisfechos, en cerca un 40%, con la política actual que ellas, con solo un 18%. Los chicos castellanos y leoneses, eso sí, superan a la media española, que refleja un 27% de satisfacción en este sentido entre los jóvenes.

Esta investigación parte de una de las mayores encuestas realizadas a adolescentes en nuestro país. Han participado 3.500 chicas y chicos de entre 12 y 21 años, cubriendo de esta forma a la generación Z y Alfa.

El estudio se ha presentado este jueves junto a un debate entre representantes políticos de todos los grupos parlamentarios de la Comunidad, además de miembros del Consejo de la Juventud de Castilla y León, para repasar las propuestas políticas que hay de cara a la nueva legislatura.

Rechazo a la violencia de género

Entre otros datos del informe, destaca que más de 7 de cada 10 adolescentes de Castilla y León no aceptan ninguna de las actitudes de control o violencia de género sobre los que se le consultó, por encima de la media nacional.

A pesar de que algunas formas de control crean mayor ambigüedad, como que un chico revise el móvil a su novia o quiera saber dónde está en todo momento.

Como también ocurre en España, la violencia en sus diferentes formas afecta especialmente a las chicas. El 16% de ellas, frente a únicamente el 1% de los chicos, ha vivido violencia o acoso sexual. Asimismo, un 11% de ellas, frente al 6% de ellos, lo ha sufrido a nivel digital, a través de inteligencia artificial o sus redes sociales.

En cuanto a salud mental, un 1% de los chicos encuestados declara tener problemas, frente al 15% que dicen sufrirlo las chicas. Sobre su satisfacción con su aspecto físico, la presión estética es un factor importante. Los jóvenes de la Comunidad, sobre todo ellos, están muy satisfechos con su aspecto.

Pero 6 de cada 10 chicos y chicas han sido criticados por su físico. Ellos consideran que las chicas se preocupan más por el aspecto, pero el 38% de las chicas dice que le gustaría operarse y el 74% de los chicos necesita arreglarse para salir. La mitad se ven influenciados por los modelos de belleza promovidos en redes sociales.

El 93% de los chicos y el 76% de las chicas está satisfecho con el día a día escolar y su rutina académica, siendo esta una de las mayores fuentes de satisfacción en el caso de ellos. Ahora bien, un tercio de los y las jóvenes señala no tener recursos necesarios para estudiar donde quieren o lo que quieren.