El PP denuncia que Sánchez "conocía perfectamente" las filtraciones del fiscal general sobre el novio de Ayuso

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha denunciado este lunes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "conocía perfectamente" las "filtraciones" del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sobre el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Unas declaraciones que Gamarra ha realizado durante la presentación de la Semana del Municipalismo en Burgos y después de conocerse que un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se refirió a la "participación preeminente" del fiscal general "en los hechos que derivaron en la filtración investigada".

"El fiscal general del Estado está completamente inhabilitado porque la principal tarea y función es perseguir los delitos y defender la legalidad y estamos hablando de un fiscal general imputado por no perseguir los delitos y por presuntamente cometer los delitos para perseguir a un ciudadano particular", ha afirmado.

Gamarra ha asegurado que "cumple los estándares de decencia que Sánchez exige en su Gobierno, partido u entorno, que es estar investigado, pero esto no es lo que necesita España". "Un fiscal investigado y señalado está absolutamente desacreditado para los españoles a los que debería estar sirviendo", ha dicho.

La secretaria general del PP ha recordado que la propia mayoría de los fiscales "le piden que deje de deteriorar a la Fiscalía" y que "es muy difícil que los españoles confíen en la Fiscalía si su máximo representante está siendo investigado por el Tribunal Supremo".

Además, ha asegurado que todo esto se produce en un contexto "en el que la corrupción tiene siempre un epicentro, la Moncloa". "Todas esas filtraciones que suponen haber desvelado datos protegidos de un ciudadano se conocían perfectamente en la Moncloa", ha asegurado.

Gamarra ha denunciado que España está en un contexto político "de un nivel de corrupción inaceptable" y que la sociedad "no puede asimilarlo a tanta velocidad". "No hay hora a la que no haya una noticia relacionada con la corrupción. España merece otra política y el PP trabaja para que España pueda tener otro futuro", ha dicho.

Aldama era "alguien muy cercano"

También se ha pronunciado sobre las recientes declaraciones del presunto conseguidor de la trama Koldo, Víctor de Aldama, sobre su cercanía a Sánchez. "Al PSOE se le nota que está en pleno ataque de pánico por los nervios que tiene de que los españoles conozcamos la verdad", ha afirmado.

Y ha denunciado que los socialistas "dicen no conocer a Aldama y negarle la veracidad de informaciones que forman parte de investigaciones periodísticas o que ya constan en los informes de la propia Guardia Civil que son los que están impulsando eso procedimientos penales".

"Ahora dicen que es un personaje quien les organizaba los cumpleaños, ahora tildan de personajillo a quien acompañaba a la mujer del presidente, a quien dicen no conocer lo han estado condecorando desde el Ministerio del Interior", ha añadido.

Gamarra ha considerado que "evidentemente Aldama no era un desconocido". "Era alguien muy cercano con el que han estado negocios a costa de todos los españoles", ha señalado.

Y ha afirmado que Sánchez "pensó que cesando y expulsando a Ábalos creaba un cortafuegos y que podría frenarlo todo pero no, la verdad está saliendo y cada día los españoles la conocemos en más profundidad".

"Sánchez debería decir cuando se va y dejar paso a que empiece otra política y no utilizar todos los resortes del poder como mecanismos de defensa propia", ha zanjado.