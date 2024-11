De Moncloa al notario: Lobato registró que Óscar López le filtró la munición contra el novio de Ayuso pero niega un complot

El secretario general del PSOE madrileño, Juan Lobato, ha negado este lunes que Moncloa le filtrara documentación secreta sobre el novio de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, para usarla contra ella en una sesión de control parlamentaria. Sin embargo, también ha reconocido que acudió al notario para dejar constancia de cómo había adquirido esa información y que esta venía de una trabajadora de Presidencia.

En concreto, quien le dio la munición a Lobato fue Pilar Sánchez-Acera, jefa de gabinete de Óscar López, quien entonces era director de gabinete de Pedro Sánchez. Según el relato del líder del PSOE en Madrid, este intercambio de mensajes se produjo el 14 de marzo "en una conversación normal", habida cuenta de que ella también forma parte de la Ejecutiva socialista.

Siempre según su relato, Juan Lobato le preguntó de dónde había salido esa información y ella le contestó que "de los medios de comunicación" y no de la Fiscalía General del Estado, como se deducía en un primer momento, negando por tanto la existencia de un complot de Moncloa para desacreditar a Ayuso. En el momento en que empleó esos datos, es cierto que algunos ya se habían publicado en la prensa.

Lo extraño del asunto es que Lobato decidiera, seis meses después de producirse esa conversación, ir a dejar constancia de ella ante notario. Precisamente una vez que el Tribunal Supremo abrió una causa (e imputó) al Fiscal General del Estado. La razón era, precisamente, por filtrar información de la pareja de Ayuso a los medios de comunicación.

"Como soy el primero en hablar de esto me digo: 'Es probable que el Supremo me pregunte', así que lo dejo constar ante notario", explicó Lobato este lunes. "Sobre todo se trata de dejar claro que a nosotros la información nos llega por los medios de comunicación, no por la Fiscalía".

