La Junta se mantiene cauta con Vox pensando en los Presupuestos 2025: “A día de hoy no hay mayoría”

El contexto político ha cambiado en Castilla y León. La salida de Vox del Gobierno de coalición provoca un escenario nuevo. Un Partido Popular gobernando solo, pero sin mayoría, por lo cual, Vox tendrá que seguir siendo al menos, su compañero de viaje en las votaciones de las Cortes. Lejanas parecen las posturas con el resto de los grupos parlamentarios. Ahora, desde la Junta se trabaja en sacar adelante los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2025.

El 15 de octubre es la fecha que marca el Estatuto de Autonomía para presentar las cuentas, aunque es cierto que es una fecha que no se suele cumplir, y menos en los últimos gobiernos de Mañueco. Pese a ello, la Junta ha afirmado el consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, trabaja en ello. Un primer volcado de las cuentas sí se hizo con Vox todavía en la Junta, pero hasta ahí. A día de hoy ya no ha vuelto a tener más relación ni contactos.

El Ejecutivo autonómico hará sus cuentas, pero luego será cosa de las Cortes que salgan adelante, y ahí será Vox el que tenga que recoger el guante tendido por el PP, de ahí que Carriedo haya sido muy cauteloso a la hora de hablar de su relación pasada. “El Gobierno funcionaba, era útil y eficaz” y ha remarcado que no fue el PP quien dio por “finalizado” el pacto. Hay que recordar que Juan García-Gallardo, exvicepresidente, decidió romper la baraja tras recibir la orden de Madrid por la política de acogida de menas.

Por eso, de momento el PP mantiene las distancias y no habla mal del que fue su socio. Lo necesita para futuras votaciones. “Se trata de hacer unos presupuestos que puedan ser aprobados”, zanjó, para subrayar que a día de hoy no tienen el apoyo para ser aprobados por lo que existe esa condición y tendrán que dirigirse a los grupos, aunque no aclaró si lo harán antes de ser aprobados por el Consejo de Gobierno o cuando lleguen a las Cortes. “Hemos gobernado siempre desde el diálogo y así lo vamos a seguir haciendo”, ha afirmado

Cuestionado el propio Carriedo por si se siente mejor ahora sin tener que apagar fuegos de su socio de gobierno, el portavoz, fiel a su estilo, ha mandado balones fuera. "Mi misión es la de responder a sus preguntas, nunca hemos vetado ninguna intervención, algo que no pasa en todos los sitios, y asi vamos a seguir. Respondo a todas las preguntas, lo hice antes con la composición del gobierno y ahora lo seguiré haciendo", ha zanjado.