Ana Redondo avisa: quienes utilicen la Ley Trans para eludir una sentencia por maltrato serán investigados

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, recordó hoy en Palencia que aquellos que utilicen la Ley Trans para eludir una sentencia por maltrato serán investigados por fraude de ley. En este sentido, Redondo advirtió de que tendrán “un doble problema con la ley” y afirmó que desde la Fiscalía y el Registro Civil se vigilará para que esto no ocurra. “Aquellos que lo intenten deben saber que pueden ser condenados no solo por violencia machista, sino también, por falsedad en documento público. Me parece una mala forma de defraudar”, aseguró Ana Redondo.

La ministra insistió en que una sentencia o un delito por violencia machista “no se puede eludir” y afirmó que hay en marcha una instrucción para que el responsable del Registro Civil “garantice que no se produce ese fraude”. “También la fiscalía actuará de inmediato, como ya hemos visto en casos anteriores, para evitar este tipo de casos”.

Pese a todo, Ana Redondo precisó que solo este año se han producido más de 6.000 cambios de sexo en España en el marco de la Ley Trans y que aquellos que lo han hecho con la intención de defraudar “es un porcentaje muy pequeño”. “Tendrán que responder ante la ley porque el fraude en este país no está permitido”, concluyó la ministra hoy en Palencia durante la presentación de los Puntos Violeta de cara a las próximas fiestas patronales de San Antolín.