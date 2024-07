Ana Redondo pide al PP que aclare "si está con la Constitución y con los derechos de los niños"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha pedido este miércoles al Partido Popular que rompa con Vox en Castilla y León y que aclare "si está con la Constitución y con los derechos de los niños", tras la polémica a cuenta de la acogida de menores inmigrantes no acompañados. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se ha comprometido a acoger a 21 menas en la Comunidad mientras que el vicepresidente, Juan García-Gallardo, de Vox, se ha mostrado dispuesto a abandonar su cargo si eso termina sucediendo.

"Creo que el PP tiene un problema y en Castilla y León viene arrastrando ese problema desde hace más de dos años. No se puede estar en misa y repicando y el problema del PP es que tiene que aclararse si está con la Constitución, con la protección de los derechos de los niños, de los acuerdos que se toman a nivel nacional y territorial en base a la solidaridad o si está con la extrema derecha que tiene determinadas obsesiones y genera un odio inusitado en torno a la inmigración, las mujeres y el colectivo LGTBIQ+", ha señalado Redondo.

La ministra de Igualdad ha asegurado que esos "son los demonios de la extrema derecha" y que un partido "de Gobierno y responsable" como el PP "haría muy bien en replantearse esos acuerdos que están haciendo que se mimetice con la extrema derecha". "Nos lleva a una polarización insoportable y a una situación que no queremos en este país. No podemos dar marcha atrás en temas en los que ya hemos avanzado en evolución de derechos, en dignidad y solidaridad, no queremos como país, por decencia democrática, ese paso atrás", ha señalado.

Redondo ha asegurado que el Gobierno "no lo va a consentir" y que el PP "haría muy bien en replantearse esos pactos que le están llevando a unas posiciones irreconciliables con la Constitución y con sus bases".