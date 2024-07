Gallardo (Vox) dice que no es racista, "son matemáticas": "El 12,6% de la población comete la mitad de las agresiones a mujeres"

El vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, ha vuelto a vincular este martes la inmigración masiva con el incremento de la inseguridad y ha recordado que, aunque en el cómputo global de agresiones sexuales son mayoría las llevadas a cabo españoles, los extranjeros están sobrerrepresentados en relación al porcentaje de población que representan. "El 12,6% de la población comete la mitad de las agresiones a mujeres en España. No es racismo. Son matemáticas básicas", ha señalado Gallardo, en respuesta a la viceportavoz del Grupo Socialista, Patricia Gómez Urbán, que le había recriminado que vinculase inmigración y delincuencia.

"Me reprochaba que nosotros hagamos una vinculación entre los índices de criminalidad y los de inmigración y me invitaba a exponer los datos que me permitían hacer una valoración en ese sentido. Me da cierta vergüenza y cierto pudor tener que explicarle algunas cuestiones tan elementales", le ha espetado Gallardo a al procuradora socialista, que le había recordado sus orígenes humildes en una intervención previa.

"Usted ha hablado de sus orígenes y de donde viene, yo no sé si de donde viene se aprenden las reglas de tres, matemáticas básicas o si estudio estadística en la universidad, pero si el 12% de la población, que es la población inmigrante, comete el 50% de los delitos de agresiones sexuales a las mujeres, haga usted sus cuentas", le ha dicho. Y ha añadido que lo que Gómez Urbán llama xenofobia "es la verdad". "No es racismo, es estadística, no es racismo, son matemáticas básicas", ha zanjado.

Así se ha pronunciado Gallardo en su comparecencia en la Cámara para dar cuenta de su gestión a mitad de la legislatura, en una intervención en la que también ha hecho hincapié en que no quiere "una Castilla y León de hijabs". "No queremos ser Francia", ha afirmado, en plena polémica con su socio de Gobierno, el Partido Popular, por la acogida de menores inmigrantes en la Comunidad. El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha amenazado con romper todos los gobiernos autonómicos que comparte con los populares en aquellas autonomías que participen en el reparto propuesto por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Gallardo ha asegurado no querer "una Castilla y León islamizada" ni que "Castilla y León se convierta en Francia". "La economía, la política y otras cuestiones se pueden resolver, la demografía no y queremos que Castilla y León tenga una continuidad histórica. No queremos llegar al punto en el que está Francia", ha afirmado. Además, a una pregunta del procurador del Grupo Mixto Francisco Igea ha defendido la incorporación de Vox al grupo parlamentario europeo Patriotas por Europa, impulsado por el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, asegurando que "defiende las fronteras y la soberanía de las naciones".