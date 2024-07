El PSOE y el Grupo Mixto critican la "vanidad sin límites" de Gallardo: "Mañueco debería romper el pacto por dignidad"

El PSOE y el Grupo Mixto han criticado este martes la "vanidad sin límites" del vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, durante su comparecencia para hacer balance del ecuador de la legislatura, por haber hablado "media hora más" que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en el debate del estado de la Comunidad. Además, le han acusado de haber "enmendado la plana" y "apostillado" las intervenciones de la última semana de los consejeros del PP, al haber tratado temáticas que corresponden a sus departamentos.

La viceportavoz socialista Patricia Gómez Urbán ha afirmado que "tenemos un vicepresidente sin competencias". "Ha empezado a hablar de sus competencias propias en las últimas 25 páginas de las 75 y ha venido a enmendar la plana y apostillar las intervenciones del resto de consejeros", ha apuntado. "Yo les preguntaría a los consejeros y consejeras del PP qué les parece que el vicepresidente haya venido a hablar de sus competencias", ha señalado.

La socialista ha asegurado que Gallardo "ha tenido que hacer un corta y pega porque no tiene competencias, cobra por no hacer nada, y ha venido al discurso del odio". "Otra vez hemos tenido que aguantar sus palabras machistas, racistas, xenófobas y me ha dado mucha pena y vergüenza pero quien tiene que estar muy avergonzado es Mañueco por tener de vicepresidente a alguien como el señor Gallardo", ha señalado, asegurando que Mañueco "no debería esperar" a que Vox rompa el pacto por "acoger a niños y a niñas". "Si fuera Mañueco rompería el pacto por dignidad por estar gobernando con unos racistas", ha asegurado.

Igea: "Ha intentado suplantar la tarea del presidente"

El procurador del Grupo Mixto Francisco Igea ha acusado a Gallardo de haber "intentado suplantar la tarea del presidente". "En un ejercicio de vanidad sin límites ha superado el discurso del propio presidente en el debate del estado de la Comunidad. En un ejercicio incomprensible, tolerado por el presidente de la Comisión, incumpliendo el reglamento de las Cortes, porque la comparecencia es para hablar de los asuntos de su departamento", ha afirmado.

Igea ha asegurado que "durante estas dos larguísimas horas ha intentado emular el debate del estado de la Comunidad" y ha asegurado que el vicepresidente "no ha aportado nada esencial". "No salgo de mi asombro ante la actitud del PP, del presidente de la Comisión, el ejercicio de vanidad desplegado es desconocido, nunca he visto a un vicepresidente intentando ir más allá del presidente, intentando reproducir lo que a él no le corresponde. Esperemos que el debate sea clarificador sobre lo hecho y sobre el futuro de la Comunidad", ha afirmado.

El PP asegura que "cada uno es responsable de sus decisiones y de sus actos"

El popular Miguel Ángel García Nieto ha resaltado la diferencia del Ejecutivo autonómico con el Gobierno de España "que tan solo hizo un debate sobre el estado de la nación en cinco años". "Tenemos un Gobierno que funciona, que nació de un pacto entre dos partidos diferentes pero con un mismo objetivo: el bienestar de los castellanos y leoneses. Un pacto que se está cumpliendo. El vicepresidente también está contribuyendo a que la Comunidad esté en marcha y creo que el Gobierno, el pacto y la Comunidad funcionan", ha afirmado.

Sobre la amenaza de ruptura tras el aviso de Santiago Abascal por la acogida de menas, García Nieto ha señalado que PP y Vox "son dos partidos diferentes" y que lo que les une "es un pacto que respetamos y que vamos a cumplir íntegramente, a partir de ahí cada uno es responsables de sus decisiones y de sus actos". "Me remito a las declaraciones de Mañueco y Carriedo. Respeto absolutamente el discurso del vicepresidente", ha zanjado.

Sicilia: "Abogamos por el cumplimiento del pacto"

El procurador de Vox Iñaki Sicilia ha defendido que Castilla y León "funciona mejor que hace dos años porque Vox está en el Gobierno". "Los avances del Gobierno de la Junta tienen como banderas esa buena gestión y la defensa de los valores y principios que fundamentan nuestro proyecto político", ha afirmado, y ha asegurado que "ante quienes barruntaban tiempos oscuros y proclamaban pérdida de derechos y otras invenciones, hay datos económicos potentes, con bajada de impuestos para familias y empresas, con unos presupuestos sociales".

En relación a la amenaza de Abascal, Sicilia ha asegurado que es algo que no le "compete" aunque ha abogado "por la defensa y el cumplimiento del pacto de Gobierno". "En eso estamos y es lo que hemos estado haciendo siempre. Abascal muestra que tenemos un acuerdo donde hay un punto que especifica que defendemos una inmigración ordenada y ahí estamos trabajando, la postura de Vox no ha cambiado", ha señalado.

Soria Ya denuncia las "contradicciones" de Vox

La procuradora de Soria Ya Vanesa García ha cargado contra las "contradicciones" de Vox. "Hablaban de reducción de gasto público pero aumentaron el gasto en asesores y el número de personas, presentan los presupuestos más altos de la historia cuando se deberían reducir atribuciones a la administración", ha afirmado, recriminando también a la formación que votase "en contra de la Ley de la Cadena Alimentaria y en contra de reducir la cuota de autónomos en provincias despobladas o de la fiscalidad diferenciada".