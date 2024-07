Vox avisa de su próximo objetivo en Castilla y León: "La Ley de Concordia es prioridad"

Vox marca posiciones en el Gobierno autonómico de Castilla y León en plena polémica por el reparto de menores inmigrantes. El vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, ha asegurado este martes que la aprobación de la Ley de Concordia, que sustituirá al Decreto de Memoria Histórica de 2018, es "prioridad" para su partido en el próximo periodo de sesiones, que se iniciará en septiembre. Y se ha referido a la amenaza del líder de su partido, Santiago Abascal, al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de romper el pacto si el Gobierno autonómico participa en el reparto de menas propuesto por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

"Nosotros estamos para cumplir el pacto y si otros lo quieren incumplir habrá que analizarlo después", ha afirmado, a su llegada a su comparecencia en las Cortes para hacer balance de su gestión en el ecuador de la legislatura. Gallardo ha incluido la Ley de Concordia en el "eje de prioridades dedicado a la batalla cultural" y ha reiterado su propósito de trabajar para que nadie se apropie de la memoria colectiva. "Hemos trabajado para contribuir a ensanchar el debate público frente a las maniobras de quienes quieren imponernos su ingeniería social falsificadora de la realidad", ha afirmado.

El vicepresidente de la Junta ha asegurado que, "desde esta visión ancha de la existencia, que rechaza las estrecheces mentales en las que quieren encerrarnos" se ha impulsado esta norma de Concordia que sustituirá a la de Memoria Histórica "que será derogada, según lo acordado". "Es verdad que dos no pueden reconciliarse si uno no quiere. Y hemos visto con tristeza, pero no con sorpresa, cómo la izquierda no quiere nada que no sea su visión sesgada de la historia común de enfrentamientos que hemos padecido", ha denunciado.

Gallardo ha recordado que la norma impulsada por PP y Vox incluye la protección "no sólo a aquellas que padecieron represión o muerte durante la Guerra Civil o el franquismo, sino también las, muy abundantes, del periodo de la II República". "Es una ley que no se entromete en la historia, reservando los juicios de valor a los historiadores y respetando la memoria de todos los españoles. Castilla y León es una tierra respetuosa con la realidad y reconciliadora con la historia y con sus secuelas", ha afirmado.

Gallardo pide acabar con el "efecto llamada"

Gallardo ha asegurado que la Comunidad es una tierra de acogida para quienes vienen a trabajar aquí, pero ha rechazado la situación actual en la que consideró que se abusa de las solicitudes de asilo por lo que ha pedido acabar con el "efecto llamada". El vicepresidente ha abogado por una inmigración desde el "respeto a la ley, a nuestras costumbres y nuestra cultura" y ha añadido que también para "los verdaderos refugiados, aquellos que huyen de sus países por persecución política o guerra".

En esa línea, se ha referido a la acogida de ucranianos, en su mayoría mujeres y niños, pero ha subrayado que la situación actual en la que se pide la acogida de menores inmigrantes a las comunidades "es distinta", ya que ha estimado que se abusa de las solicitudes de asilo y "se facilita el negocio de las mafias del tráfico de personas".

"Las consecuencias son cada día más visibles: descontrol migratorio, deterioro de los servicios públicos, inseguridad en los barrios más humildes, pérdida de la tranquilidad en muchos pueblos, acaparamiento cada vez mayor de las ayudas sociales por parte de aquellos que menos han contribuido a sostener económicamente nuestras cuentas públicas", ha argumentado.

Por ello, ha calificado de "prioritario" la necesidad de acabar con "el efecto llamada", reforzar los controles fronterizos e imposibilitar "el acceso a la residencia legal en España a aquellos que hayan venido a nuestro país sin llamar a la puerta". "Quienes siguen con los ojos vendados por el buenismo pronto tendrán que afrontar las consecuencias inevitables de la inmigración masiva e ilegal", ha avisado.

"Frente a quienes quieren convertirnos en ese 'no lugar', nosotros defendemos una idea de acogida que se basa en la afirmación de una identidad básica de partida y la exigencia a quienes llegan de una voluntad y un compromiso por amoldarse a ella", ha asegurado.

Una Cátedra y un monolito para recordar a las víctimas del terrorismo

En relación con la defensa de la víctimas del terrorismo, una de las competencias de la Vicepresidencia de la Junta, Gallardo ha anunciado la próxima creación de una Cátedra de Deslegitimación del Terrorismo conjuntamente con las cuatro universidades públicas de la Comunidad. Una cátedra que contará con una aportación total anual de 20.000 euros del Gobierno autonómico y que tiene como propósito el de proporcionar una estructura de gestión estable y permanente.

También ha anunciado la creación de los Premios a los Mejores Trabajos Académicos sobre Deslegitimación del Terrorismo, distinciones que reconocerán Trabajos de Fin de Grado, Fin de Máster y Tesis Doctorales que profundicen académicamente en esta materia.

Y ha anticipado que se erigirá un monolito de homenaje a las víctimas del terrorismo de Castilla y León "que nos ayude a tener siempre presente su sufrimiento" y se creará un Fondo Documental con un conjunto de materiales, tanto escritos como audiovisuales, que ayude "a preservar la memoria de lo ocurrido y la dignidad de las víctimas".

El quinto paquete de rebajas fiscales de la legislatura

Gallardo ha sacado pecho de su gestión al frente de la Vicepresidencia de la Junta y ha asegurado que se ha "demostrado" que "la defensa de los principios es compatible con una gestión eficaz". El vicepresidente ha resaltado especialmente el "compromiso" del Gobierno autonómico con "el ahorro fiscal, el apoyo a la natalidad y la familia, el impulso económico, y la defensa del campo y el mundo rural, así como el trabajo por una administración más accesible".

En materia de ahorro fiscal, además, ha anunciado el acuerdo de Gobierno para aprobar próximamente un nuevo paquete de rebajas fiscales, que sería el quinto en lo que va de legislatura. "Los nuevos beneficios fiscales estarán dirigidos fundamentalmente a familias y jóvenes", ha señalado el vicepresidente.

Gallardo ha presumido de que, en dos años de legislatura, "la presión fiscal ha disminuido un 11 % en Castilla y León, lo que ha supuesto un importante alivio para familias y empresas en un periodo, marcado por las incertidumbres económicas, en el que han sufrido importantes incrementos de precios, a causa de la subida de la inflación".

En la misma línea, ha enumerado un amplio abanico de bonificaciones y deducciones fiscales, especialmente dirigidas "al apoyo a las familias, la adquisición de vivienda y el apoyo al mundo rural impulsadas desde las distintas consejerías del Gobierno".

El vicepresidente ha defendido también que el mejor modo de luchar contra la despoblación es "facilitar la natalidad y la formación de familias" y ha enviado un mensaje de esperanza sobre el futuro de la Comunidad. "Castilla y León no es la España vaciada, sino la España de las oportunidades; la despoblación no se va a resolver con derrotismo, victimismo ni descalificaciones", ha zanjado.