Gallardo exige al PP que cumpla la Ley de Extranjería para mantener el pacto: "Que nadie nos lleve a una posición imposible"

El vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, ha exigido este martes al PP que cumpla el artículo 32 la Ley de Extranjería, que afirma que los menores no acompañados que accedan de forma irregular "deben ser repatriados a su país de origen", como condición sine qua non para mantener el acuerdo de Gobierno en Castilla y León. Una advertencia que llega solo un día antes de que se celebre la Conferencia Sectorial de Inmigración en la que la consejera de Familia, Isabel Blanco, tendrá que marcar la posición de Comunidad con respecto al reparto de menores inmigrantes desde Canarias.

Vox ha advertido que, si la Junta acepta el reparto propuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez, romperá el pacto y saldrá del Ejecutivo de Castilla y León. "Que nadie nos lleve a una posición imposible", ha dicho Gallardo. El vicepresidente ha asegurado que está a favor "del cumplimiento del pacto de Gobierno, que incluye un punto que exigió mucha negociación que es el combate de la inmigración ilegal y actuar contra las mafias ilegales". Gallardo, además, ha asegurado que Vox ha actuado "con una lealtad muy grande" y ha llamado al PP al "cumplimiento" del acuerdo.

"Que nadie nos lleve a una posición imposible porque aspiramos a que se cumpla el pacto de Gobierno en su integridad. Lo que tiene que hacer la Consejería de Familia es cumplir la ley", ha señalado. Gallardo ha asegurado que "si no se hubiera recogido ese punto en el acuerdo de Gobierno hubiera sido imposible el pacto" ya que "es un punto esencial" y ha animado a hacer "un gran esfuerzo, todo el que sea necesario para que se cumpla el pacto".

"Animo a Mañueco a que actúe con responsabilidad, a que no permitamos en que ningún dirigente nacional nos diga lo que tenemos que hacer en Castilla y León y que pensemos en las próximas generaciones y en el efecto que pueda tener lo que hagamos en el presente", ha afirmado.

El vicepresidente de la Junta ha asegurado que si se "da por bueno" que todos los menores y no menores que están en Canarias van a ser inmediatamente llevados a alguna de las otras comunidades se estaría mandando "un mensaje a las mafias de tráfico de personas" de que España "no tiene fronteras, que es un coladero y que no hace nada para evitar la inmigración ilegal ni para garantizar que la inmigración sea legal, ordenada y con capacidad de adaptación".

"No se trata de caer en las trampas que nos pone la izquierda tratando de hacer ver que esto es un debate sobre los derechos humanos. ¿Por qué tiene que asumir España a todos los menores no acompañados de Marruecos?", se ha preguntado el número dos de la Junta.

Gallardo ha asegurado no querer "una Castilla y León islamizada" ni que "Castilla y León se convierta en Francia". "La economía, la política y otras cuestiones se pueden resolver, la demografía no y queremos que Castilla y León tenga una continuidad histórica. No queremos llegar al punto en el que está Francia", ha afirmado. Además, a una pregunta del procurador del Grupo Mixto Francisco Igea ha defendido la incorporación de Vox al grupo parlamentario europeo Patriotas por Europa, impulsado por el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, asegurando que "defiende las fronteras y la soberanía de las naciones".

También ha respondido a las críticas del PSOE e Igea que le han acusado de "vanidad" por exceder en su comparecencia de este martes el tiempo de intervención de Mañueco en el debate del estado de la Comunidad. "Mal que le pese soy vicepresidente de todo el Gobierno, no solo de las tres consejerías de Vox. De un Gobierno de coalición pionero, por eso he hecho una valoración de todo lo que dijimos que íbamos a hacer", ha afirmado, asegurando sentirse "satisfecho" de que ningún grupo haya hecho "ningún reproche a las medidas de gestión de este Gobierno". "Todo maniobras de distracción, bombitas de humo y buscar polémicas estériles", ha afirmado.