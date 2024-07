El PSOE ofrece a Mañueco que rompa con Vox y gobierne en minoría: "No queremos seguir siendo la vergüenza de España"

El PSOE de Castilla y León ha ofrecido este miércoles al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que rompa con Vox y gobierne en minoría, con acuerdos "puntuales" tanto con los socialistas como con otros grupos de las Cortes autonómicas. "No queremos seguir siendo la vergüenza de España", ha afirmado la secretaria de Organización de la formación, Ana Sánchez, en plena tensión entre PP y Vox a cuenta de la acogida de menores migrantes no acompañados en la Comunidad.

Sánchez ha señalado que el PP está "en una encrucijada complicada" después de la amenaza del líder de Vox, Santiago Abascal, de que romperá con los populares en aquellas comunidades que acojan menas. "En el debate del estado de la Comunidad, Luis Tudanca volvió a ofrecer a Mañueco sacar a la extrema derecha del Consejo de Gobierno. Mañueco no lo hace porque es un pusilánime, no romperá y romperán con él y no se le acabará de caer la cara de vergüenza", ha lamentado.

La secretaria de Organización de los socialistas ha señalado que "no lidera una comunidad lloriqueando, arrastrándose y haciendo el pusilánime". "Si gobierna con la extrema derecha es porque le da la real gana porque el PSOE es un partido responsable, les hemos ofrecido que saquen a la extrema derecha del Gobierno y gobiernen en minoría, con acuerdos puntuales no solo con el PSOE sino con los distntos partidos, no queremos seguir siendo la vergüenza de España y de más allá de nuestras fronteras", ha afirmado.

El Gobierno "de la vergüenza"

Sánchez ha destacado que las comparecencias de los consejeros en las Cortes durante la última semana, con ocasión del ecuador de la legislatura, han puesto en evidencia "lo que ya se sabía, que el Gobierno de Mañueco con la ultraderecha es el Gobierno de la vergüenza". "Es una vergüenza para esta tierra pero también es una vergüenza para su propio partido. Mañueco fue pionero en meter a la ultraderecha en el Consejo de Gobierno y el día que la metió cercenó todas las posibilidades de Feijóo de jamás ser presidente del Gobierno de España, y eso ahora ya lo saben en Génova y lo sabe el conjunto de los españoles", ha afirmado.

La secretaria de Organización de los socialistas ha recordado que la primera decisión de Feijóo como presidente del PP fue "autorizar meter a la extrema derecha en la Junta de Castilla y León" y que "detrás vinieron cinco comunidades y más de 140 ayuntamientos". "Y todavía se pregunta Feijóo por qué jamás será presidente de nuestro país. Mientras el mundo abre los ojos y se rebela ante la pérdida de valores que representa la extrema derecha, Mañueco y su Gobierno radical dan vergüenza ajena. Esta es la conclusión que hemos sacado dos años después", ha señalado.

"¿En qué han usado los 16.000 millones extra?"

La dirigente del PSCyL ha recordado, además, que la Comunidad ha recibido del Gobierno "16.000 millones de euros más que en la etapa de Mariano Rajoy" y ha lamentado que Mañueco "y su Gobierno radical" hayan sido "incapaces de reducir la deuda, que ya alcanza los 14.000 millones". "Si no han reducido la deuda y no han mejorado los servicios públicos ni los salarios, ¿en qué han usado 16.000 millones de euros extra?", se ha preguntado.

Sánchez ha denunciado que Castilla y León fue la Comunidad "que más empresas perdió en 2023" y que desde que Mañueco es presidente de Castilla y León es "la segunda comunidad que menos ha crecido". "La consecuencia de todo esto es que en los dos últimos años han salido 300.000 personas de las listas del paro en España y en Castilla y León solo 17.000. Y tiene el valor de hacer propuestas como rebajas de impuestos para las clases más pudientes con las que no se financian los servicios públicos", ha denunciado.

También ha cargado contra los "recortes de derechos constantes que esta Junta radical ha impuesto en los últimos años" y ha hecho referencia a la "destrucción del Ecyl", recordando que "han dimitido tres gerentes en dos años". "Han dinamitado el Diálogo Social, utilizan las consejerías como instrumento ideológico, dan millones de euros para publicidad institucional para pagarse los titulares y financian pseudomedios, es una auténtica vergüenza", ha zanjado.