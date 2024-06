Francisco Fonseca, ex alto cargo de la UE, llama a reaccionar ante partidos como el de Alvise: "Es un cáncer que no nos podemos permitir"

Belén Guirao (RUGE UGT), Francisco Fonseca, ex alto cargo de la UE y director del Instituto de Estudios Europeos, y Afra Blanco, responsable de comunicación de FeSMC-UGT, antes de participar en las jornadas

Francisco Fonseca, ex alto cargo de la Unión Europea y actual director del Instituto de Estudios Europeos de la UVa, ha llamado este viernes en Valladolid a reaccionar ante la proliferación de formaciones como la de Alvise Pérez. "Nuestros jóvenes, que están en periodo de formación, reciben un mensaje atractivo y falso, pero al cual nadie discute y parece que tenemos miedo de decir nada. Es un cáncer que no nos podemos permitir", ha zanjado a pregunta de EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León sobre el hecho de que el voto joven esté virando a este tipo de agrupaciones políticas de carácter anti europeísta.

El que fuera director de representación de la Comisión Europea en España, que ha hecho de maestro de ceremonias de unas jornadas de 'Solidaridad Intergeracional: ¿qué le pedimos a Europa?", ha recalcado en un claro tono de indignación y enfado que "ya está bien". "No puede ser que la gente diga la primera memez que se le pase por la cabeza y que nadie reacciones porque vivimos en el mundo de lo políticamente correcto. Podemos morir víctimas del síndrome de lo políticamente correcto", ha advertido.

En la línea del auge de la extrema derecha en Europa, Fonseca ha señalado que debemos ser "actores de nuestro futuro" y, además de reconocer este crecimiento de las ideologías ultras, ha aclarado que el 70% de los representantes son las fuerzas centrales europeas. No obstante, ha recalcado que "no podemos permitir que nuestros representantes políticos sigan con jueguecitos cortoplacistas". "Para eso no tenemos que quejarnos, tenemos que actuar, tenemos que responder. Es fundamental decirle a nuestros jóvenes que pueden irse a escuchar cantos de sirena o pueden formarse, o que pueden quejarse o ser actor de esto. Para poder exigir hay que ser actor", ha incidido.

Por su parte, Belén Guirao, responsable de Internacional y Asociacionismo en RUGE Confederal, la sección de los jóvenes de UGT, que también participará en estas jornadas enmarcadas dentro del convenio que UGTCyL tiene plasmado con la Universidad de Valladolid, ha destacado que no creen que la "culpa se tenga que achacar a los jóvenes". "Tenemos que acercar las políticas de la Unión Europea y formar a las personas jóvenes en la importancia de acudir a votar con conciencia y siendo críticos", ha subrayado.

Un argumentario que ha basado en la "importancia" que tiene la UE en nuestro día a día y es ahí donde ha insistido en que cerca del 75% de la legislación española procede de Europa, algo que los jóvenes "desconocen". "Es cierto que se han lanzado quizás a este voto de partidos como el de Alvise Pérez, pero no creemos que sea un voto que se vaya a mantener en el tiempo porque el partido en sí se va a caer por su propio peso. No creemos que vaya a ser un voto que se vaya a mantener en el tiempo y es algo que tenemos que empezar a trabajar con las nuevas generaciones para poder crear esta conciencia crítica con la Unión Europea", ha aventurado.

En esta línea argumental se ha mostrado también Afra Blanco, responsable de comunicación de la Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT, quien ha recordado que Europa fue "una de las tierras que demostró en la unidad de las regiones el modelo más exitoso en cuanto a la defensa y protección de la declaración de los Derechos Humanos de 1948". "Igualdades, justicia y humanidad por encima de todo", ha puntualizado.

Asimismo, ha afirmado que "hoy, lamentablemente", se está viendo un auge de la extrema derecha y este es un punto que "no podemos blanquearlo, hay que señalarlo". "Uno de los grandes errores ha sido el coqueteo por parte de ciertas fuerzas políticas. Lo hemos visto en Francia, Italia o Alemania y ahora se ven en la obligación de defender a una Europa que pivota sobre la igualdad y la legalidad", ha añadido.

Blanco también ha tenido un "mensaje muy directo" para el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo (Vox), a quien ha que la solidaridad intergeneracional, sobre todo en el marco de Europa, "pasa por las condiciones dignas de las personas trabajadoras". En este sentido, ha subrayado que la tasa de cobertura de la negociación colectiva en nuestro país es de "más del 90%" y que Europa viene "demostrando" que esto "mejora la vida" de los empleados y "también ofrece dinamismo a las empresas".

"Que en Castilla y León hoy se siga negando la negociación colectiva, el diálogo social y que se esté vulnerando el artículo 7 de la Constitución y el Estatuto de Autonomía es para hacérselo mirar. Pero sobre todo para decirle a Gallardo que no vaya de constitucionalista y que respete la Constitución", ha sentenciado.

Cuestiones a abordar en las jornadas de solidaridad intergeneracional

Dentro de las jornadas enmarcadas en el convenio de UGTCyL y la UVa, Belén Guirao ha adelantado que se van a abordar cuestiones como la inserción laboral de los jóvenes, tanto a nivel estatal como europeo. "La situación de las personas jóvenes de nuestro país ha cambiado sustancialmente tras la entrada en vigor de la reforma laboral", ha matizado.

La representante de RUGE ha asegurado que la reforma ha reforzado "enormemente" las capacidades para hacer frente a los retos que han caracterizado el mercado laboral, como son la "precariedad, la temporalidad y la parcialidad" de los contratos. Sin embargo, en opinión de Guirao, todavía hay "muchísimos retos a los que tenemos que hacer frente la juventud".

Y es que al hablar de la inserción laboral, la sindicalista ha lamentado que hay que hablar del modelo de prácticas no laborales y formativas en nuestro país. "Parece que se ha pervertido tantísimo el sistema de prácticas formativas que se han consolidado como la fórmula o la vía tradicional para acceder al mercado", ha denunciado.

En esta línea, ha destacado que el Estatuto del Becario garantizaba que las prácticas no laborales recuperasen el carácter formativo y que la transición se diera por las vías expresamente preparadas para ello como el contrato de relevo o el concreto formativo del artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores. "Mañana justo hace un año que aprobamos el Estatuto del Becario y el Gobierno sigue sin haber iniciado los trámites parlamentarios necesarios para su aprobación definitiva. Este continuo retraso y estas excusas lo único que hacen es perjudicar a las personas jóvenes", ha subrayado.

"Van a carecer de un paraguas de protección social y laboral que adquirimos en el Diálogo Social gracias a la acción sindical", ha lamentado. Asimismo, ha hablado de los pasos dados en la UE en este sentido con el impulso de las nuevas directivas para los periodos de prácticas, pero ha afirmado que estas son "poco ambiciosas" porque "no definen realmente cuáles son los periodos de prácticas y los confunden".