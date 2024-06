Vox no teme un adelanto electoral en Castilla y León y niega que Alvise le haya robado votos: "Son de los ciudadanos"

El portavoz de Vox en las Cortes, Carlos Menéndez, ha asegurado este jueves no temer un adelanto electoral en Castilla y León tras la arrolladora victoria del PP en las elecciones europeas en la Comunidad el pasado domingo. "Hay buen trabajo, sintonía y resultados, es un Gobierno que funciona, cumple y legisla. No tenemos ningún miedo ni ningún temor y tenemos claro que las decisiones del PP no van a estar motivadas por lo que les digan unas u otras personas", ha señalado Menéndez, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de este jueves.

El portavoz ha asegurado que tanto Vox como el PP son "formaciones serias, responsables y que tienen el aval del trabajo que se está realizando" y ha asegurado que "el sentido común" pide que no se realicen comparaciones entre los resultados de las europeas y las autonómicas de 2022 ya que "se presentan más candidaturas y hay menos participación".

Vox niega que Alvise le haya robado votos: "No son de los partidos, son de los ciudadanos"

Menéndez ha negado que la nueva formación de derecha populista 'Se acabó la fiesta', encabezada por el polémico Alvise Pérez, que fue la cuarta fuerza en las europeas en la Comunidad, haya robado votos a su partido y ha recordado que los sufragios "no son de los partidos, son de los ciudadanos".

"Nosotros no consideramos que nos haya restado votos, porque eso da a entender que esos votos son de Vox. Y nos guste o nos pese deberíamos ser conscientes que los votos no son de los partidos, son de los ciudadanos, y los ciudadanos han tomado su decisión libremente", ha afirmado.

El portavoz ha asegurado que su trabajo e "insistencia" durante la campaña ha sido ofrecer a los ciudadanos toda la información posible de lo que ha ocurrido durante la legislatura anterior en el Parlamento Europeo y mostrar su "propuesta electoral". "El día de las elecciones los ciudadanos deciden soberanamente optar por una opción u otra, y hay que tener en cuenta la participación, que es muy baja para la importancia que tenían estas elecciones", ha afirmado, insistiendo en que 'Se acabó la fiesta' no ha restado votos a Vox porque estos "eran de los ciudadanos".

Menéndez ha dado las gracias a los 111.412 votantes que han apoyado y avalado la candidatura de Vox al Parlamento Europeo y ha asegurado que esto "pone de manifiesto que Vox se consolida en Castilla y León como tercera fuerza política y que cada vez es mayor la distancia con el resto de formaciones desde ese tercer puesto". "En cada proceso electoral los castellanos y leoneses avalan el programa y las alternativas de Vox", ha señalado.

Menéndez reconoce que los tiempos de la Ley de Concordia "no son los que uno quisiera"

Menéndez ha reconocido que los tiempos de la Ley de Concordia "no son los que uno quisiera" pero ha señalado que entrará en pleno "con normalidad" en el próximo periodo de sesiones. "Es una proposición de ley presentada conjuntamente, se ha trabajado desde el principio por parte de las dos formaciones y los tiempos deben de estar en consonancia con el resto de trabajo. Entrará en el periodo de septiembre diciembre con normalidad, el trabajo es fructífero y eficaz", ha zanjado.