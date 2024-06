Igea ve "preocupante" el éxito de Alvise en Castilla y León: "Hay 40.000 ciudadanos a los que Gallardo les parece poco"

El procurador del Grupo Mixto en las Cortes de Castilla y León Francisco Igea ha considerado este jueves "preocupante" el éxito del partido de derecha populista 'Se acabó la fiesta', dirigido por el polémico Alvise Pérez, en las elecciones europeas del pasado domingo, que se convirtió en la cuarta fuerza política de la Comunidad."Hay 40.000 ciudadanos en Castilla y León a los que Gallardo les parece poco", ha lamentado Igea.

El procurador ha señalado que se trata del triunfo "de un partido populista que se ufana de utilizar el chantaje y que amenaza con meter en prisión a media humanidad". "Es un disparate absoluto y dice muy poco de la política y es muy preocupante que la larga agonía del presidente Sánchez esté llevando al país a un extremo inconcebible", ha señalado.

El ex de Ciudadanos, actual miembro de Izquierda Española, partido que no obtuvo representación el pasado domingo, ha señalado que "todos tenemos la obligación de reflexionar porque los resultados no son buenos para el futuro de Europa ni de la Comunidad". Con todo, ha considerado que "es bueno saber que en Europa populares socialistas y liberales son capaces de llegar a acuerdos para excluir a la extrema derecha, todo lo contrario que en Castilla y León y España".

Igea ha felicitado al Partido Popular y a su candidato en Castilla y León, Raúl de la Hoz, y ha asegurado que los populares han sacado "un resultado inapelable". "Feijóo ha sacado 100.000 votos más que Mañueco", ha afirmado, asegurando que "todos estamos obligados a reflexionar sobre el resultado" y que "es especialmente preocupante el resultado de los partidos populistas y de ultraderecha".