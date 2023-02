Ciudadanos CyL marca aún más distancias con Igea y le pide respetar el trabajo de sus compañeros

La ruptura entre la ejecutiva de Ciudadanos en Castilla y León, liderada por Gemma Villarroel, y el único procurador en las Cortes, Francisco Igea, es total. Después de su apoyo al candidato Edmundo Bal, el que fuera vicepresidente de la Junta hace poco más de un año se ve arrinconado por la nueva ejecutiva autonómica. Hoy, la presidenta autonómica de CS, Gemma Villarroel, ha recordado que no se puede despreciar a ningún tipo de movimiento y menos cuando surgen para mejorar el día a día de sus vecinos, en alusión a las palabras de Igea sobre la decisión de Francisco Requejo de presentarse bajo el paraguas de la plataforma ‘Zamora sí’, y no ir bajo Ciudadanos.

La ejecutiva de Ciudadanos se ha desmarcado este miércoles de las declaraciones del procurador Francisco Igea que ha hecho en Cortes, donde ha ironizado con “No puedo decir nada porque mañana veremos Zamora porque sí”, afirmó durante el debate de una iniciativa de Soria YA sobre la recuperación de los tres primeros cursos del Grado de Medicina en la Facultad de Ciencias de la Salud del Campus Universitario Duques de Soria. Algo que no ha gustado en el seno de Ciudadanos que ha mostrado su apoyo y respeto a los partidos provinciales que luchan por los intereses de cada uno de sus territorios. “No quiero marcar distancia con ninguna provincia ni mucho menos con las personas que dedican su esfuerzo y su preocupación a reivindicar sus problemas, entre ellos los compañeros de Ciudadanos que, al igual que los compañeros de las plataformas provinciales, luchan por sus territorios”.

Por ello, Villarroel reprochó las palabras del procurador de CS y le instó a respetar y a evitar el sarcasmo al referirse al trabajo de los partidos localistas. Además, recordó que son movimientos que han tenido el mismo germen que tuvo CS, al fin de cuentas, ambos nacen ante el hartazgo que existe con los partidos tradicionales.

“No se puede despreciar a ningún tipo de movimiento y menos cuando va a reivindicar los derechos de sus municipios y sus provincias ante el hartazgo que existe frente a las políticas de las dos formaciones tradicionales”, señaló la presidenta de CS Castilla y León.

Por último, Villarroel lamentó el cambio de viraje que protagoniza Igea en su discurso para echar por tierra esta coalición cuando, según puntualizó, tradicionalmente en su discurso viene a decir que “las siglas son accidentales”.

Entiende a Martín Antolín

Por su parte, Francisco Igea ha estado hoy presente en pleno matinal de las Cortes, allí no se la ha podido preguntar por esta cuestión, ya que todavía Villarroel no se había pronunciado. Pero sí ha podido valorar la decisión del concejal del Ayuntamiento de Valladolid, Martín Antolín Fernández, de abandonar las siglas de Ciudadanos por “la deriva del partido hacia políticas conservadoras”.

“Tengo mucho aprecio por Martín, nunca he criticado a mis compañeros cuando se han ido y no lo haré ahora porque su intención es evitar un pacto PP-Vox en el Ayuntamiento de Valladolid como está ocurriendo en Castilla y León”. Una decisión que no le ha sorprendido “dada la situación en la que estamos” y era “previsible”, porque hay una urgencia que es repetir los actos que se están produciendo en la Junta.

Ante la afirmación del concejal de que el único proyecto de ciudad es el de Óscar Puente, manifestó que lo importante es que Ciudadanos presente una propuesta alternativa de ciudad y aseguró que, sin entrar a elogiar al alcalde, que sería “sorprendente”, Valladolid “necesita un poquito menos de soberbia, de espectáculo y un poco más de mirar al otro lado de la vía”.

