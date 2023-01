Igea es purgado por su apoyo a Bal y queda fuera del Comité Ejecutivo de Ciudadanos

Las apuestas pueden salir cara y, en esta ocasión, a Francisco Igea le ha salido cruz. Su apoyo público en un acto en Valladolid al candidato Edmundo Bal, ha provocado que no forme parte del nuevo Comité Ejecutivo de Ciudadanos, liderado por Patricia Guasp, ganadora el pasado jueves de las primarias. Una purga esperada. No obstante, el único procurador de las Cortes por el partido naranja ha insistido en que “hay que reunir a la gente" y ha defendió que Edmundo Bal continúe como portavoz en el Congreso de los Diputados.



No es el único, tampoco estarán presentes el ex presidente de las Cortes, Luis Fuentes, y la portavoz de Cs en el Ayuntamiento de León, Gemma Villaroel, y donde sí entra el alcalde de Palencia Mario Simón, junto a la exlíder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, y la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís.

El pasado mes de diciembre, Igea anunció en un vídeo que no se había podido llegar a un acuerdo para alcanzar "una candidatura lo más unitaria posible para que simbolizase la refundación", y fue en ese momento cuando se decantó por Bal, del que dijo era "el candidato perfecto". Además en ese mismo vídeo crítico la actitud de Inés Arrimadas a la que reprochó no querer dar un paso atrás. "Hace meses, muchos meses, le di a Inés mi opinión sobre la necesidad de cambiar el liderazgo para que la refundación no fracasase".



De esta manera, el nuevo Comité Ejecutivo del partido liderado por Patricia Guasp estará liderado por las cuatro que encabezaban la candidatura ‘Renace tu partido’: la propia Guasp; el eurodiputado Adrián Vázquez, que será el secretario general del partido; el concejal del Ayuntamiento de Madrid Mariano Fuentes, y el secretario de Organización, Carlos Pérez Nievas.

