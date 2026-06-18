Mercadona, distinguida como la mejor cadena de supermercados innovadora en España y dentro del top europeo

Mercadona, cadena de distribución alimentaria que opera en Castilla y León y todo el territorio de España, ha sido recientemente reconocida como la empresa más innovadora en este apartado en nuestro país.

Ha sido la revista Fortune, líder mundial en el ámbito de los negocios, la que ha distinguido a la compañía española en una publicación que se ha presentado este jueves en la segunda edición del ranking de empresas más innovadoras de Europa.

Aquí ha destacado la presencia de Mercadona como la única del sector de España y se ha colocado en octava posición en el listado de la distribución en Europa.

El listado general, compuesto por 300 empresas europeas de varios sectores, refleja 12 mercantiles españolas. Mercadona ocupa la posición 148 en este ranking a nivel global, lo que supone un incremento de 97 puestos con respecto a la edición pasada.

Desde Mercadona han destacado su estrategia para satisfacer las necesidades de sus clientes, basada en un modelo de innovación propio y transversal que se centra en cuatro ejes.

El primero de ellos es la innovación de producto, que canaliza a través de sesiones de coinnovación que lleva a cabo con sus clientes en 20 centros para desarrollar mejoras y novedades en el surtido.

El siguiente eje son los procesos, en los que apuestan por la transformación digital para optimizar las tareas como la gestión de las tiendas.

Como tercera línea está la parte social, donde Mercadona impulsa la colaboración con entidades sociales.

Y por último se encuentra la colaboración mediante trabajo conjunto con organizaciones especializadas para dar con soluciones innovadoras que aporten valor a toda la organización.