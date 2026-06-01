Renault y los sindicatos mayoritarios firman mañana en Valladolid el nuevo convenio colectivo del plan industrial

Representantes sindicales de Renault Valladolid a su llegada al ministerio de Industria, antes de una reunión con el ministro el pasado 26 de mayo. Juan Lázaro. ICAL.

La Dirección de Renault España y las organizaciones sindicales se reunirán mañana para continuar con las negociaciones de la firma del acuerdo de convenio colectivo 2026-2028. Este documento es la llave maestra que desbloquea un ambicioso plan industrial que adjudica cinco nuevos modelos y convierte a Palencia en pionera al asumir la producción de vehículos 100% eléctricos de la marca a través de la plataforma RGEV Medium 2.0.

La firma llega tras superar un escenario de máxima tensión. Hace apenas unos días, las negociaciones estaban rotas, la empresa había suspendido el plan industrial y los sindicatos paralizaron las plantas de Madrid, Palencia, Sevilla y Valladolid con paros masivos.

La mediación del ministro de Industria, Jordi Hereu, fue decisiva para alcanzar el preacuerdo que mañana se ratifica, aunque el bloque social llega dividido: el sindicato SCP se descolgó a última hora uniéndose al rechazo de CGT y CSIF.

A pesar de ello, UGT y CCOO suman mayoría en el comité y cuentan con el aval de sus afiliados en las asambleas.

Blindaje salarial frente a la inflación y menos sábados

El texto introduce mejoras económicas diseñadas para amortiguar el coste de la vida. Para este año se pacta un incremento salarial del IPC más un 1% y un pago lineal de 545 euros. En 2027, la subida será del IPC más 545 euros, mientras que en 2028 se aplicará el IPC más 340 euros —con 200 consolidados—.

Todas las anualidades contarán con cláusulas de revisión al alza.

En el plano laboral, el nuevo marco limita a diez los sábados obligatorios por turno al año y eleva los pluses por modificación de la demanda entre un 15% y un 50% según los días requeridos de la bolsa de trabajo.

Asimismo, la multinacional se compromete a realizar 300 contratos indefinidos y a diseñar un protocolo específico para regular las condiciones frente a las altas temperaturas en los talleres.

Garantía para más de 6.000 empleos directos

Para la dirección de Renault, el pacto marca un hito. La directora de Recursos Humanos en España, Reyes Torres, calificó el momento de "histórico" al asegurar que la llegada de la tecnología eléctrica más avanzada consolida el futuro de los más de 6.000 empleos directos del grupo y de la industria auxiliar.

Desde UGT defienden el texto como un 'Plan de futuro' que estabiliza las factorías, mientras que CCOO incide en que el marco "garantiza el porvenir de miles de familias" mejorando las condiciones diarias en las líneas de montaje.