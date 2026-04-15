Castilla y León se lleva la palma en los Premios i-DEas de Iberdrola tras acumular más de la mitad de los galardones

Castilla y León se ha convertido en una de las grandes protagonistas de los Premios i-DEas de Ibredrola después de desarrollar su labor en la Comunidad más de la mitad de los profesionales que han sido galardonados.

Los reconocimientos fueron entregados en el Global Smart Grids Innovation Hub de la empresa en Bilbao, dentro de un programa que pretende poner en valor el talento interno y la capacidad innovadora de los equipos de distribución en nuestro país, lo que refuerza el papel clave de la región en el despliegue de la red eléctrica del futuro.

Los premiados procedentes de Castilla y León han sido Jaime Casado, Adrián Carbajo, Francisco Rodríguez, David La Orden y Diego Marcos de Prado.

Sus reconocimientos son fruto de sus propuestas para reforzar la resiliencia de la red, avanzar en la digitalización y el uso de datos aplicados al negocio y mejorar la calidad del suministro.

Sus ideas están entre las más de 120 que se han presentado en las cuatro campañas lanzadas en 2025 dentro del programa i-DEas, que acompaña las iniciativas desde su definición hasta su puesta en funcionamiento, con despliegues previstos hasta 2026.

El resto de galardonados de otras comunidades autónomas completan un reconocimiento que impulsa la contribución del conjunto de los equipos de distribución al desarrollo de nuevas soluciones técnicas, sobre todo en ámbitos como la preparación de infraestructuras ante fenómenos climáticos extremos, la mejora de la gestión de incidencias o la electrificación industrial.

Tras la gala, los premiados han recorrido los laboratorios del Global Smart Grids Innovation Hub, un espacio referente a nivel internacional que desde 2021 impulsa proyectos de I+D+i en redes inteligentes, con una inversión que alcanza los 210 millones de euros y más de 120 entidades colaboradoras.

El hub lleva a cabo soluciones basadas en IA, sensorización avanzada, automatización y gemelos digitales, unas tecnologías clave para una red preparada para integrar el crecimiento de la demanda y la electrificación de la economía.

Con esta edición de los Premios i-DEas, Iberdrola quiere subrayar de nuevo el papel fundamental de sus equipos de distribución y, en particular, "el liderazgo que están demostrando los profesionales de Castilla y León, una comunidad donde la innovación en redes inteligentes está siendo clave para asegurar un suministro eléctrico más seguro, eficiente y sostenible".