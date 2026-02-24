CSIF exige más desfibriladores en los centros de trabajo y más recursos para emergencias en Castilla y León

Un curso de formación en el uso de desfibriladores de CSIF en Salamanca

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha instado este martes a todas las administraciones y a las empresas a disponer, en los diferentes centros de trabajo, de desfibriladores externos semiautomáticos que "ayuden a salvar vidas ante paradas cardíacas e infartos".

"Son unos momentos cruciales, que requieren del equipo básico necesario y de la formación adecuada para poderlo manejar. Aunque es muy sencillo, requiere de unas instrucciones que hay que conocer", ha señalado el responsable del sector de Sanidad en CSIF Castilla y León, Enrique Vega en Salamanca.

Precisamente, ha pedido "una mayor concienciación" durante la celebración de un curso de formación en el uso de estos desfibriladores, dirigido a delegados del sindicato independiente. CSIF está autorizado para acreditar instructores de los DESA.

Esta organización sindical ha decidido instalar desfibriladores en todas sus sedes con señalización visible desde el exterior, especialmente si dan a la calle, para que cualquier ciudadano pueda hacer uso de estos equipos en caso de necesidad.

Enrique Vega considera que se trata de "un gesto de colaboración ciudadana importante con el sistema de Sanidad, en una situación de extrema urgencia".

Unos servicios "saturados"

El responsable sindical no ha perdido la oportunidad de reclamar a la Junta de Castilla y León la necesidad de "reforzar más el material y el personal de emergencias y urgencias", servicios que se encuentran "saturados" tanto en los hospitales como en la Atención Primaria.

El responsable del sector de Sanidad en CSIF Salamanca, Antonio Grande, ha recordado a la Gerencia Regional de Salud y la Dirección General de Personal de Sacyl la reclamación de que "se modernicen y gestionen correctamente" todos los procesos de selección y estabilidad de personal, como son las bolsas de empleo, la carrera profesional, el concurso de traslados o la cobertura de ausencias.

"Urge un nuevo decreto de carrera profesional más ágil y eficaz y la convocatoria extraordinaria del Grado IV", ha destacado, insistiendo en "la necesidad de crear bolsas de empleo de todas las categorías profesionales; y en la mejora de la gestión y transparencia en los llamamientos de las bolsas de empleo existentes, para que los profesionales puedan actualizar sus méritos al menos una vez al año".

"Las convocatorias de procesos selectivos cada dos años y la resolución en un plazo máximo de 18 meses; la actualización del pacto de permisos, vacaciones y licencias; o mejorar la conciliación en Sacyl son otras reivindicaciones de CSIF en las que estamos trabajando", ha zanjado.