Estos son los dos municipios más baratos para comprar casa en Castilla y León

Está claro que la compra de una vivienda se ha convertido en toda una misión imposible. Sí, con música de la mítica película de Tom Cruise incluida. Unos sueldos que no llegan a final de mes, unos precios abusivos y la sensación de que la burbuja sigue subiendo y no tiene fin. Por eso, no queda otra que mirar a los pueblos. El precio de la vivienda en capitales y en el alfoz es casi inasumible para un sueldo medio.

El portal inmobiliario Idealista ha realizado un completo informe donde refleja los 25 municipios más baratos para comprar casa en España, y Castilla y León ha incluido dos localidades en este ranking. Como aperitivo tienes que saber que el municipio más barato de España está en la provincia de Ciudad Real. Concretamente, Almadén que tiene el metro cuadrado más económico, ya que los propietarios de viviendas en el municipio piden una media de 344 euros/m2, basado en su informe de precios del mes de julio de 2024.

Pues en Castilla y León hay un municipio que ocupa el puesto 8. Barruelo de Santullán en Palencia que tiene un precio de 406 euros/m2. Es una localidad y también una pedanía española de la provincia de Palencia y perteneciente a la comarca de la Montaña Palentina. Cuenta con más de 1.100 habitantes.

Además, una localidad algo ya más grande como es Bembibre, con 8.190 habitantes, es la undécima en el ranking con 427 euros/m2. Una población de El Bierzo que tuvo mucho prestigio por su minería.

El podio de los tres municipios más económicos se completa con otro municipio manchego, Alcaudete de la Jara (Toledo) donde el metro cuadrado se queda en 357 euros. Le siguen Vilamarín en Ourense (375 euros/m2), Malagón en Ciudad Real (395 euros/m2) y Vélez Blanco en Almería (397 euros/m2).

El ranking termina con las localidades de Argamasilla de Alba (464 euros/m2), Villarrubia de los Ojos (467 euros/m2), en Ciudad Real, seguidos por La Carolina en Jaén (469 euros/m2) y Villacañas en Toledo (472 euros/m2).