Quidditch, el deporte de Harry Potter que se abre paso en Castilla y León

El deporte más popular del mundo mágico lleva ya unos años instalado en el mundo real y cada vez son más los deportistas que lo practican. Su creadora en el mundo de la fantasía es J.K. Rowling, que tras el éxito que despertó el juego en la saga de Harry Potter incluso aprovechó el tirón para escribir un libro dedicado solamente a él, 'Quidditch a través de los tiempos'.

Pero dejando atrás su aspecto mágico y literario, este deporte ha sido capaz de conquistar a miles de personas que hoy en día lo practican en la vida real. El Quidditch es un deporte de equipo, mixto y de contacto que mezcla de forma única elementos del rugby, balón prisionero, balonmano y otros deportes. Y la característica fundamental es que hay que jugar con una escoba entre las piernas. Adaptado a las circunstancias, eso sí, ya que las escobas aquí no vuelan. En Castilla y León está representado por el Blue Gryffins Burgos.

El equipo se fundó en 2016 y gracias a la colaboración de la Universidad de Burgos (UBU), Blue Gryffins Burgos se ha consolidado tanto a nivel local como nacional. Durante varias temporadas ha competido en la Liga Norte junto a equipos del País Vasco. Además, varios jugadores de la plantilla como Adrián Picón, Raquel Macías y Marcos López, han sido convocados con la selección nacional en numerosas ocasiones.

El Español-Noticias de Castilla y León se ha puesto en contacto con uno de sus principales activos, Adrián Picón, que si bien ahora mismo no compite en el equipo porque reside en otra localidad, nunca se ha desvinculado de él: "me quedé a cargo de los entrenamientos durante un par de años cuando el fundador, un alemán que estaba de Erasmus, lo dejó". Tras tener que abandonar él también los entrenamientos dos años después por su cambio de domicilio se quedó al cargo para "explicar a los nuevos integrantes los procedimientos, o hacer que participen en torneos y en algunos entrenamientos de la selección española, por ejemplo. Estoy siempre para facilitarles toda la información que pueda y para ayudarles en lo que necesiten". Para Adrián no supone un problema, ya que viaja "habitualmente a Burgos a ver a la familia, que reside allí".

Sobre la situación actual de equipo, Picón relata que se tuvieron que unir a la Liga Norte "porque en Castilla y León los equipos que se han formado no han tenido suficiente continuidad", por tal motivo ellos tuvieron que acoplarse a los equipos vascos para competir. En cualquier caso, "hay torneos amistosos de equipos a nivel nacional y procuramos participar de vez en cuando en los entrenamientos de la selección española".

La mayoría de los equipos de España, confiesa Adrián "tienen mayor infraestructura que el de Burgos y se constituyen como asociaciones deportivas, mientras que el BGB es simplemente una actividad de la Universidad”. Es cierto que "Burgos es una ciudad un poco difícil para ya deporte al aire libre, porque cuando no llueve, nieva o simplemente hace frío".

En cuanto a financiación, confiesa que "no contamos con patrocinios publicitarios, pero la Universidad ayuda mucho porque ha provisto al equipo de material, equipaciones, un cuarto donde guardarlo todo y permite entrenar en sus instalaciones". "Los componentes del equipo son los que se autofinancian los viajes, las salidas y cualquier otra actividad que queramos hacer", añade Picón.

"Se trata de un deporte amateur, no existe la profesionalización, al menos en España", explica Adrián. Si bien es verdad que "se están dando pasos en la creación de una federación propia, por el momento no existe". Actualmente el quidditch en España está incluido en FAEDA, la Federación de Asociaciones Españolas de Deportes Alternativos.

A nivel internacional, la organización que lo regula es la Quidditch Association (IQA). Como en el deporte ficticio, el quidditch 'muggle' se compone de 7 jugadores por equipo: 3 cazadores, 2 golpeadores, 1 guardián y 1 buscador. El quidditch ha sido adaptado para jugarlo en el suelo, con el juego restringido a un campo equivalente en tamaño a un campo de hockey hielo. Si bien nació como un juego en 2005 en la Universidad de, Vermont, Estados Unidos, ha crecido y se ha desarrollado como deporte propio después de siete versiones y actualizaciones del reglamento. En España se gestiona a través de la Asociación de Quidditch España (AQE), que nació en 2015 y se encarga de organizar la Copa de España de Quidditch, que reúne una vez al año a los equipos más importantes del país, y a la Selección Española de Quidditch para competir en los torneos europeos y mundiales de selecciones que anualmente se organizan.

Acerca de su trayectoria personal, Adrián cuenta que cuando habla con alguien sobre el deporte que practica, "al principio causa entre curiosidad y risa, pero cuando explicas en qué consiste, la gente lo entiende como lo que es, un deporte", y añade que "no hace falta ser un 'friki' para practicarlo, nosotros cuando salimos del campo y nos vamos a tomar algo, hablamos del partido, o de nuestras vidas, estamos muy lejos de ser fanáticos de Harry Potter".

Esta temporada Adrián y Raquel Macías, su pareja, que también formaba parte del Blue Gryffins Burgos, juegan con Dementores Coruña, equipo que ha quedado en segunda posición en la Copa de España el pasado 30 y 31 de octubre. Ese puesto les dio la oportunidad de clasificarse para jugar la EQC2 (Equivalente a Europa League) en Brescia, Italia. En esta ocasión el equipo coruñés ganó el torneo, de tal manera que Adrián y Raquel han conseguido con su equipo el mayor logro del quidditch español hasta la fecha. Actualmente ambos han sido convocados para formar parte de la lista de jugadores de European Games 2022, que se celebrará en Limmerick, Irlanda, el próximo 23-24 de julio.

Al preguntarle a Adrián sobre la profesionalización del quidditch, ríe. Reconoce que "en Estados Unidos ya hay universitarios becados por jugar a este deporte", pero que en Europa "de aquí a veinte años… puede, pero ahora mismo no lo veo posible. En cualquier caso yo que ahora tengo 29 años, ya no tendré edad de seguir jugando".

Si los vaticinios de Adrián Picón se cumplen, puede que nos le encontremos dentro de dos décadas como entrenador o directivo, quédense con su nombre.

La historia del Blue Gryffins Burgos

El equipo nació al amparo de la Universidad de Burgos, de la mano de Sven Schulz, estudiante Erasmus alemán durante el curso 2016-2017. Schulz venía de jugar en Rhur Phoenix Bochum y en la selección de Alemania, y lo creó con la idea de propagar el quidditch como deporte, pero también crear un grupo para socializar y promover valores de amistad, compañerismo e igualdad. Al llegar a la UBU propuso entrenar de manera gratuita, la idea fue bien acogida y además proporcionó a los estudiantes algo de material y les cede el uso de instalaciones. El equipo comenzó a entrenar y participó en la Liga Norte 2016-2017, ganando su primer partido contra Gasteiz Gamusins y quedando en una posición intermedia en la Liga.

En su segunda temporada, 2017-2018, el BGB también participó en la Liga Norte, no sin ciertas dificultades, por la pérdida de jugadores tan importantes como Sven, el propio fundador. Adrian Picón pasó a ser el entrenador y participan en algunos torneos amistosos como Mangamore y Taronja junto a jugadores de otros equipos. BGB termina la liga en última posición tras una jornada final muy ajustada y con algo de polémica arbitral. Este año algunos jugadores son convocados para la Selección Española de Quidditch en el mundial de Florencia 2018 donde España consigue un luchado décimo puesto, de las veintinueve selecciones que acudían.

En la tercera temporada tras su creación (2018-2019), el equipo sigue activo en los entrenamientos, pero no en competición. Dos de sus principales activos, Adrián Picón y Raquel Macías, compiten con Madrid Lynx y ganan Mangamore 2018, la Liga Norte 2018 y la Copa de España 2018, participando después en el European Quidditch Cup de Harelbeke, el equivalente del deporte de la escoba a la Champions League futbolística. También participan en el Europeo de Bamberg 2019, donde España termina en décima posición otra vez.

La temporada 2019-2020 cierra sin competiciones oficiales debido al parón, tanto del Blue Gryffins Burgos, como del resto de los equipos, a consecuencia de la pandemia.

En 2021-2022 se retoman los entrenamientos por parte de la mayoría de equipos en España y se planean competiciones internacionales como EQC1 (Champions) EQC2 (Europa League) y European Games. Por su parte, el BGB organiza una jornada de puertas abiertas para conseguir jugadores y jugadoras que se cierra con bastante éxito.

