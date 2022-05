Presidente ATA en Castilla y León: "El Gobierno de Mañueco debe copiar el modelo Ayuso o Juanma"

Castilla y León pierde autónomos. Concretamente 525 menos en lo que llevamos de año según datos de la Asociación de Autónomos regional (ATA). Sin embargo, en el conjunto de España la afiliación a este régimen ha subido en 4.238 personas. En el horizonte, además, está pendiente dibujar un nuevo marco fiscal y económico para este colectivo de trabajadores por cuenta propia.

A pesar de las reuniones que están manteniendo los autónomos con el ministro de Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá (la última el pasado viernes), sigue sin haber fumata blanca en lo que respecta al modelo de cotizaciones que estos trabajadores deben asumir para mejorar sus coberturas sociales.

Todos están de acuerdo en el qué (adecuar las cotizaciones) pero no terminan de encontrar el camino para el cómo, si bien es cierto que el ministro, en principio, ha renunciado a implantar gradualmente hasta 2031 este nuevo sistema de cotización a la Seguridad Social. La última propuesta duraría tres años, es decir, hasta 2025, y sería de carácter "provisional".

También la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quiere acercar posturas con los autónomos con el anuncio de una Estrategia Nacional para el Impulso del Trabajo Autónomo que asegura se aprobará "próximamente" y de la que tampoco se ha concretado nada.

Domiciano Curiel, presidente de ATA en Castilla y León, espera poco o nada de esta medida: "Ahora mismo no esperamos nada de la ministra. Seguiremos dialogando y trabajando para mejorar los derechos de los autónomos, pero ya hemos visto que este Gobierno nos ha toreado en todo. Lo lógico es empezar a trabajar primero y anunciar las medidas luego, en vez de hacerlo sin haber concretado nada".

Menos autónomos en Castilla y León mientras suben en España

En Castilla y León hay casi 190.000 autónomos según ATA y en España la cifra total es de algo más de 3,32 millones. Cifras que reflejan una caída de este colectivo del 0,3% en la Comunidad con respecto a abril de 2021 mientras que en el conjunto del país se sumaba un 1,2% a esta afiliación.

El peso de los autónomos en Castilla y León descansa en el sector primario, con un 20,4% del total de los trabajadores por cuenta propia de la Comunidad (un 8,2% en España) y en el comercio, con un 22,1%, dato dos puntos por debajo de la media nacional.

Las propuestas del ministro Escrivá van encaminadas a que "pague más cotización quien más cobre", cuestión que a priori parece convincente, pero cuya letra pequeña no convence a ATA Castilla y León: "No se están teniendo en cuenta los gastos deducibles, porque no es lo mismo los que puede deducirse un camionero que los que puede deducirse un peluquero o un profesor on line. Esta medida perjudica a los que tienen ingresos medios, de entre 1.200 y 1.400 euros al mes, a quienes si les hacen pagar 400 euros, es la ruina", asegura Curiel.

José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

"Entendemos que hay que subir progresivamente las cotizaciones porque es necesario contemplar si el autónomo tiene una baja por accidente o por enfermedad. En este sentido, debemos hacer autocrítica porque muchos autónomos pagan más coste salarial por sus trabajadores que por él mismo", sostiene.

El consumo es el factor clave para que los autónomos se recuperen de la asfixia económica producida primero por la pandemia y luego por la guerra en Ucrania que, inevitablemente, genera una incertidumbre que perjudica las compras.

Yolanda Díaz anuncia el inicio de la elaboración del Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI EP

"Comercio y hostelería están registrando caídas en el número de autónomos, no sólo porque el consumo se haya contraído sino porque el incremento de sobrecostes es imposible trasladarlo al consumidor, y es una ruina para muchos autónomos", indica Curiel.

En este sentido, el presidente de ATA lanza un mensaje al Gobierno de Mañueco y García-Gallardo: "Hay que establecer ayudas directas a los sectores más afectados por la subida de las materias primas, y eliminar tasas y licencias locales y autonómicas que lastran la incorporación de nuevos autónomos dado que hay que pagarlas cuando ni siquiera has comenzado aún la actividad, lo cual no tiene sentido".

"Imprescindible copiar el modelo de Ayuso o de Juanma"

Ha sido uno de los temas más polémicos durante meses. Algunos lo han llegado a denominar, incluso, dumping fiscal. Se trata de que existan fórmulas fiscales más laxas en unas comunidades que otras, lo cual, según los datos, revierte en una mayor creación de empleo y de emprendimiento. Lo cierto es que los gobiernos de las comunidades de Madrid y Andalucía (ambas gobernadas por el PP y Ciudadanos) han conseguido encabezar el ranking nacional en nuevas altas en el régimen de autónomos en España.

El presidente de la Junta, Alfonso F. Mañueco, junto a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, el pasado mes de febrero Rubén Cacho ICAL

"Es imprescindible que Mañueco copie el modelo de Ayuso o de Juanma Moreno, que ha bajado impuestos y se ha recaudado más", insiste Curiel. Máxime cuando, "si no, y dada la cercanía de Madrid y de otras que también tienen ventajas fiscales como La Rioja o País Vasco, salimos notablemente perjudicados".

"Y si la Junta de Castilla y León no puede copiar ese modelo al 100%, sería conveniente que lo hiciera al máximo posible, porque supone más dinero en el bolsillo del consumidor y más recaudación vía IVA a través del consumo, que es lo que necesita la economía y también los autónomos", es decir: una recuperación de los pedidos y las compras.

En este sentido, Curiel afirma que "el Gobierno regional siempre se lava las manos y tira balones fuera porque alegan que esas bajadas de impuestos son competencia nacional. Y lo son, pero hay otras ayudas directas o eliminar ciertos impuestos de inicio de actividades, o aumentar la tarifa plana como han hecho en Andalucía, que permitirían a la gente joven emprender más fácilmente".

El pasado anuncio de elecciones en Castilla y León "ha hecho que perdamos mucho tiempo. Creemos que el nuevo Gobierno regional de Vox y PP va a trabajar bien, y esperamos que tengan la misma sensibilidad con los autónomos que tenían los anteriores consejeros, los de Ciudadanos, con quienes manteníamos una muy buena relación", sostiene Curiel. "A veces los gobiernos de coalición dan mejores resultados si consiguen entenderse porque se obligan unos a otros a cumplir los compromisos", apostilla.

Precisamente ATA Castilla y León tiene previsto reunirse esta semana con la recién nombrada directora general de Economía Social y Autónomos, Emma Fernández, para abordar las demandas de este colectivo.

Problemas para devolver los créditos ICO

Según los datos que maneja ATA, el 75% de los autónomos de Castilla y León "continúa devolviendo aún los créditos ICO que articuló el Gobierno nacional para contener la sangría de cierres y bajas de actividad tras la irrupción de la pandemia". La situación "no es la más idónea para andar devolviendo estos adelantos", dado que "la mayoría de los autónomos aún no ha recuperado los niveles de facturación previos a la pandemia, por lo que nos toca devolver dinero cuando han bajado nuestros ingresos".

El efecto cascada de cierres de actividades si el Gobierno no aprueba una moratoria para la devolución de estas ayudas, "puede ser devastador". Por ello, desde ATA han solicitado al Gobierno de Pedro Sánchez, una "moratoria" para poder hacer frente a esta circunstancia.

Dos personas pasan por delante de un comercio en Ponferrada César Sánchez ICAL

Sin embargo, ATA Castilla y León no considera que las ayudas sean la panacea para generar empleo y emprendimiento. "Hay que replantearse el modelo y destinar esas ayudas a beneficiarios que las hagan productivas". En este sentido, Curiel cree que "nos equivocamos cuando tenemos un modelo en el que el jubilado cobra el doble que el hijo que está trabajando, o uno en el que se puede cobrar 500 euros por quedarse en casa y 900 trabajando".

Fondos Next Generation

Los fondos europeos tienen como objeto la recuperación económica postpandemia pero a través de la adaptación de las empresas a la economía del futuro, que deberá ser más verde y digital.

El Gobierno nacional destinó a Castilla y León una partida de 742 millones de euros para este objetivo en 2021. Estas partidas económicas destinadas a la digitalización "van a las cuentas de las empresas que ofrecen sus servicios a estos autónomos para ayudarlos en ese proceso de digitalización, no a las de los autónomos, independientemente de que estas ayudas sean bienvenidas".

Además, "sólo se ha abierto la primera convocatoria que es la que va destinada a las pymes o autónomos que tengan mínimo 10 trabajadores, y en Castilla y León la mayoría tenemos menos de cinco", denuncia Curiel.

El presidente de la Junta, Alfonso F. Mañueco, junto al predidente de ATA, Domiciano Curiel, en un encuentro en 2019 Miriam Chacón ICAL

El presidente de ATA considera que es importante "digitalizar" al autónomo, pero advierte de que "no es la panacea" para resolver los problemas.

Ya se nota el cierre del puerto de Shanghái

Primero fue el cierre de los mercados durante la pandemia, luego las consecuencias de ese bloqueo, posteriormente la invasión de Putin en Ucrania que supuso un duro revés para la incipiente recuperación de las principales economías de mercado, y después el cierre del puerto de la ciudad china de Sanghái, que tras más de mes y medio bloqueado por las duras restricciones anticovid del Gobierno asiático, está previsto que pueda volver a su actividad normal a partir del mes de junio.

A la espera de que se produzca la apertura de uno los más importantes puertos del mundo, "ya se nota en el aprovisionamiento de material en los autónomos y empresas de Castilla y León". Si antes tardaba una semana en llegar un producto, ahora lo hace "más de un mes", indica Curiel, lo cual pone más palos en la rueda de la recuperación económica. En este sentido, ATA Castilla y León considera "fundamental volver al producto nacional, a depender menos del mercado exterior. Quien no quiera verlo, tiene un problema".

Otro de los muros contra los que choca la actividad de los autónomos es el pujante mercado de segunda mano a través de plataformas e impulsado por Internet. El consumidor, no sólo ha roto con el tabú de adquirir productos usados, sino que, además, ahora va acorde con la filosofía de sostenibilidad que ha ido calando entre la población sobre todo más joven.

En este sentido, Curiel afirma que se trata de "un cambio que no se puede parar y con el que habrá que convivir, pero habrá que regularlo porque la venta de particular a particular es una competencia desleal, es dinero que no cotiza", concluye.

