Para analizar esta modalidad de esquí acrobáticos, The Washintong Post contacta con Ashley Caldwell. Ella usa unos esquís de 1000 dólares, los ID One, en un modelo personalizado. Los esquís aéreos tienen como peculiaridad ser más rectos y cortos que el resto. Las fijaciones de los esquís se los proporciona también ID One, son de Marker Jester y cuestan 500 dólares.

Las botas que utiliza para practicar este tipo de esquí freestyle son las Full Tilt Drop Kick Pro. Tienen un precio de 500 dólares y Caldwell afirma que lo más importante es que sean ligeras y cómodas. El casco, por otro lado, es un modelo personalizado de Wildhorn Outfitters, el cual se queda en 90 dólares. Está hecho a medida e incluso dispone de un gráfico personalizado para ella. De la mano del casco van las gafas de sol de Oakley. Las lentes van de los colores rosa o amarillo para días nublados a oscuros para cuando hay más sol.

Por último, lleva los guantes Auclair Race Fusion de 200 dólares. Estos son proporcionados a la mayor parte del equipo de Estados Unidos por la marca. En cuanto a los trajes, los que utiliza ella y sus compañeros del combinado estadounidense se los proporciona Spyder.