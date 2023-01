La amenazante frase de Feddal al ser expulsado que le puede acarrear una dura sanción

La expulsión que sufrió en el partido de Copa del Rey Zouhair Feddal le puede salir muy cara. El futbolista fue expulsado a los seis minutos del choque contra el Alavés. Según recogió el colegio Ortiz Arias en el acta, el motivo fue “realizar un gesto con su dedo índice a la altura de la sien, dando a entender que estoy loco". Hasta ahí todo correcto. Un grave error del marroquí, aunque es cierto que es el mismo gesto que realizó Vinicius Junior en Liga y no ocurrió nada.

Este gesto está considerado como una falta leve y la sanción es de dos encuentros que se tienen que cumplir en la competición copera, es decir, que no afectaría a la Liga y Pacheta podría seguir contando con él.

Sin embargo, el dilema viene con lo que ocurrió cuando abandonaba el campo. “Una vez expulsado y de camino al vestuario, volvió a la zona donde yo me encontraba en tono amenazante y se dirigió a mí en los siguientes términos: "No te preocupes, no te preocupes, ya nos volveremos a ver". Unos términos que según las fuentes arbitrales consultadas por El ESPAÑOL Noticias de Castilla y León no se veían en un campo de fútbol profesional desde hace mucho tiempo.

Y esto se podría catalogar de ‘Coacciones y amenazas’ y en este caso, la sanción para el central sería mucho más dura. Si se considera infracción de entidad mayor, se sancionará con suspensión de cuatro a doce partidos. Según la normativa, se cumple en todas las competiciones. Es decir, que a los dos de Copa se sumarían el resto en la competición doméstica. Un gesto y unas palabra que a Feddal le pueden salir muy caros. La lógica dice que podrían ser dos por la expulsión y otros cuatro por las amenazas al colegiado.

