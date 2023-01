El torero Joselillo, profesor de tauromaquia en Simancas

Hace unos días, en el transcurso de un coloquio taurino, se presentaba en Simancas este nuevo curso, patrocinado por el consistorio, donde Joselillo impartirá tauromaquia en todos sus aspectos.

En el orden puramente taurino, el torero ya tiene apalabrada una corrida de toros para el 6 de mayo en Guadalix de la Sierra.

El veterano diestro, -nacido en Madrid, pero residente en la capital vallisoletana desde que tenía dos años de edad- vuelve con fuerza a impartir tauromaquia por doquier. Les ofrecemos una amplia entrevista donde el torero de Las Delicias se sincera y nos cuenta sus proyectos taurinos, su experiencia tras haber sido padre y otras interesantes cuestiones sobre su profesión de torero.

P.- ¿Qué hace un torero y universitario de Químicas impartiendo tauromaquia como un profesor?

R.- Pues todo parte de mi responsabilidad y amor a la profesión, creo que, sobre todo por temas politicos, estamos recibiendo ataques crueles y falsos, se nos está silenciando y poniendo trabas a un espectáculo totalmente legal y lícito, y mi intención es enseñar en amplitud a aficionados y no aficionados la verdad, todo lo bello que engloba la tauromaquia, para que, conociéndola puedan elegir sobre ella y no estar adoctrinados.

P.- ¿Qué tal Manolín, tu hijo?

R.- Manuel ha sido un regalo en la vida, llena de luz y de ilusión cada rincón, y es el motivo más grande por el qué luchar.

P.- ¿Te ha cambiado la vida el ser padre?

R.- por supuesto que la cambia, pero a mejor, en días duros el llegar a casa y que te sonría... Hace que se pase todo.

P.- Cuéntanos a grandes rasgos cómo surge lo del “profesorado” taurino en Simancas

R.- Nace de la idea de dar a conocer todo lo que somos, cuando yo estudiaba en la universidad la gente no sabía a lo que me dedicaba y primero conocieron a la persona... Posteriormente todo el esfuerzo que yo hacía por mi profesión y por último la tauromaquia, y gente que, a priori estaba en contra del toreo, al conocer a la persona y sus valores cambiaban el concepto que tenían, y el que menos... No le salía otra cosa que respetarme. Y de ese recuerdo y de esa idea nace mi inquietud por enseñar todo lo que somos. Fue una idea que se la plantee al ayuntamiento de Simancas y que la acogieron con una gran ilusión.

P.- ¿Cuándo se inicia esta segunda aula y con cuántos alumnos cuentas?

R.- Esta segunda edición la iniciaremos el 18 de febrero, actualmente ya hay más de veinticinco alumnos, pero no queremos sobrepasar los cuarenta para que la atención a todos ellos sea la adecuada.

P.- ¿Tus estudios de Química cómo los llevas?

R.- Eso, actualmente, forma parte del pasado, ya que otras obligaciones han tomado mucha más prioridad.

P.- ¿Elegirás en un futuro lo de profesor taurino o químico?

R.- Yo soy matador de toros... Y siempre lo seré, tengo mucho que decir en la profesión.... Aunque eso no quita de tener otras inquietudes. Pero, mi prioridad absoluta es el toreo.

Joselillo en un pase de pecho ante un impresionante toro

P.- En lo de torero, ¿Te queda mucho aún por decir tras 17 años de alternativa?

R.- Cada día se van aprendiendo nuevas cosas, reacciones que te sorprenden de los animales... Uno, va adquiriendo otro poso y pausa, y todo eso se refleja en mi toreo manteniendo toda mi ilusión de siempre, y eso es un cóctel que tiene mucho que decir.

P.- Por cierto, ya estás anunciado en Guadalíx para el 6 de mayo

R.- Sí, una gran alegría estar anunciado en "La feria del aficionado", organizada por la asociación taurina “3 puyazos", El haber sido elegido entre un gran número de toreros por votación democrática es un orgullo para mi.

P.- ¿Tus apoderados han respondido siempre a sus expectativas?

R.- No siempre, pero eso forma parte del toreo... Por eso, si llega una persona que crea adecuada de cara a un apoderamiento será un placer tenerla a mi lado.

P.- Pamplona, Madrid y Valladolid han sido tus plazas emblemáticas. ¿Qué mal le has hecho a estas plazas para que sus empresarios no lo hayan vuelto a llamar habiendo triunfado en ellas?

R.- No lo sé, y es una pregunta que me he hecho muchas veces... En Pamplona han sido seis años consecutivos de triunfos y en Valladolid un gran número de puertas grandes y en mi última tarde con la corrida de Victorino Martín también dos orejas y puerta grande.

Joselillo saliendo a hombros en el coso de Valladolid junto a El Cid en 2016

P.- José, ¿Se echa de menos aquellos años tan apoteósicos?

R.- Por supuesto que se echa de menos un mayor número de corridas y cada día lucho por volver a ello, pero la crisis en un principio y el Covid después han sido dos piedras que también han pesado.

P.- ¿Qué siente un torero de raza como Joselillo cuando llegan estos tiempos tan escasos y tan duros?

R.- Ganas de que salga el toro, ganas de levantarme cada día, haga frío o calor en esta dura tierra nuestra y entrenar duro, y ganas de mejorar.

P.- ¿Has llegado a perder la ilusión o tienes esperanzas de volver a los triunfos del pasado?

R.- si hubiera perdido la ilusión me hubiera ido del toreo, siempre he tenido fe y confianza en mí y sé que el momento va a llegar.

P.- ¿Cómo ves la situación actual del toreo?

R.- Demasiado monopolizada y cerrada quizás, se han reducido mucho las ferias y se han reducido los festejos en pequeñas localidades y eso ha afectado a los toreros de una segunda línea.

Joselillo es sacado a hombros en Pamplona en 2010

Gracias a José Miguel Pérez, 'Joselillo' en los carteles, al que le deseamos mucha suerte para la próxima temporada. Y mucho ánimo sobre todo.

