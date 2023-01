La indignación de Puente con los árbitros tras la eliminación copera del Real Valladolid

Noticias relacionadas Noche de carbón para el Pucela en Vitoria: eliminado de la Copa

"Nos chulean ante un Segunda. Pero hay que seguir calladitos". Este fue el primer tuit del alcalde de Valladolid, Óscar Puente, durante el encuentro que enfrentó al Pucela y al Alavés en dieciseisavos de final de la Copa del Rey, donde los blanquivioletas fueron eliminados de la competición después de jugar con uno menos desde el minuto cinco. El regidor, fiel seguidor del equipo, no pudo resistirse a mostrar su disconformidad con algunas decisiones arbitrales, hasta tal punto que ya al final del encuentro incluso ironizó con sus palabras: ""Y ya me callo, que veo que todavía me caen tres partidos a mí".

Y es que el Real Valladolid vio como en el minuto cinco se quedaba con uno menos tras la expulsión del central marroquí Zouhair Feddal, que tras hacer un gesto de 'estás loco' al árbitro recibió la tarjeta roja.

"Yo creo que Pacheta, gran entrenador, tiene que enseñar a sus jugadores algunos conceptos básicos. En este país solo pueden protestar al árbitro, incluso apechugarlo en grupos, o llamarle loco a la cara sin consecuencias, los jugadores del Real Madrid. Los demás oír ver y callar", ha subrayado en su perfil personal de Twitter Puente, haciendo alusión al gesto muy similar de Vinicius al árbitro en la anterior jornada liguera que enfrentó precisamente a blanquivioletas y blancos y que no obtuvo penalización alguna.

Igualmente, el alcalde vallisoletano incluso llegó a bromear diciendo que los comentaristas del partido eran unos "paranoicos", ya que no habían parado de hablar del arbitraje señalando que "perjudicaba al Valladolid". "Eso jamás sucede", ha sentenciado el regidor con total ironía.

