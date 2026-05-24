VÍDEO | Miles de aficionados del Deportivo toman las calles de Valladolid ante la posibilidad de un ascenso histórico

Los aficionados del Deportivo de La Coruña en las calles de Valladolid, este domingo

Miles de seguidores del Deportivo de La Coruña han inundado las calles y plazas de Valladolid para respaldar a su equipo en el partido decisivo de este domingo frente al Real Valladolid que podría devolverles a Primera División ocho años después.

La afición blanquiazul ha llegado en vehículos particulares y en más de 20 autobuses procedentes de Galicia y otros puntos de España. Las previsiones estiman más de 3.000 deportivistas en la ciudad, aunque solo 1.057 dispondrán de entrada para acceder al estadio.

Esto ha generado un importante movimiento en el centro urbano de la capital vallisoletana y en los alrededores del José Zorrilla, con banderas y cánticos que han creado un ambiente de gran expectación.

El Deportivo ocupa la segunda plaza de la Liga Hypermotion y una victoria este domingo a las 18:30 horas certificaría el ascenso directo a Primera División, ocho años después del último descenso. De no lograrlo, el equipo mantendría opciones para la última jornada en Riazor.

Ante este desplazamiento masivo y la posibilidad de ascenso, las autoridades han activado un inédito y amplio dispositivo de seguridad, el mayor de la temporada en Zorrilla.

La Policía Nacional, en coordinación con la Policía Municipal y el Real Valladolid, ha desplegado un operativo en tres fases: antes, durante y después del partido.

Incluye efectivos de las Unidades de Intervención Policial (UIP), la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), agentes de paisano y un refuerzo notable de seguridad privada del club local.

El objetivo es garantizar el orden público ante la presencia prevista de casi 2.000 aficionados sin entrada que permanecerán en las inmediaciones del estadio, así como la previsible llegada de ultras de Riazor Blues.

Se han reforzado las medidas de control de accesos, con verificación obligatoria de DNI para entradas nominativas y prohibición de venta de localidades el mismo día.

La masiva presencia deportivista en Valladolid refleja el apoyo incondicional de una afición histórica. Este domingo, el José Zorrilla vivirá un ambiente especial con un fuerte contingente visitante.