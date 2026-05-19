El deportivismo, a la caza de entradas para Valladolid: dispuestos a pagar casi 700 euros por una

La fiebre deportivista por acompañar al equipo en Valladolid ha provocado una auténtica carrera por conseguir una entrada para el partido en Zorrilla. La distribución de las localidades facilitadas al Deportivo dejó un 40% para la Federación de Peñas, tal y como marca el convenio vigente, mientras que el 60% restante se destinó a sorteo entre los abonados una vez descontados los compromisos institucionales del club, por lo que ayer a última hora muchos recibieron la mala noticia de que no tienen billete para entrar al Nuevo José Zorrilla.

La consecuencia ha sido inmediata: miles de aficionados blanquiazules preparan igualmente su viaje a Valladolid pese a no disponer todavía de entrada, confiando en conseguir una localidad a última hora o, como ha ocurrido en otras citas históricas, permanecer en los alrededores del estadio para vivir el ambiente.

Mientras tanto, la reventa se ha disparado en redes sociales y grupos de mensajería, recuperando viejas fórmulas ya conocidas entre los aficionados. El clásico truco del "boli BIC + entrada" o anuncios del tipo "alquilo habitación + entrada incluida" han vuelto a circular en internet como vía encubierta para sortear controles y ofrecer localidades a precios elevados.

Ante esta situación, la Policía ha advertido de la necesidad de extremar la precaución para evitar estafas, especialmente en operaciones cerradas entre particulares y sin garantías. Los agentes recomiendan desconfiar de ofertas sospechosamente ventajosas o vendedores que exijan pagos inmediatos sin acreditación verificable.

En plataformas seguras, cerca de 700 euros por una entrada

En paralelo, muchos aficionados han optado por plataformas seguras como TicketSwap, donde ya han aparecido entradas con importes muy por encima de su precio original. Algunos ejemplos reflejan la escalada: un usuario denominado David ofrece dos localidades a 154,29 euros cada una; otro con el nombre de Héctor ha puesto a la venta siete entradas a 220,42 euros por unidad; y un tercero, bajo el alias de Antonio José, llega a pedir 661,26 euros por una entrada. Es decir, más del 46% del salario mínimo interprofesional vigente dividido en doce pagas.

La expectación es máxima. Con o sin entrada, la marea blanquiazul se prepara para teñir Valladolid de deportivismo en uno de los desplazamientos más multitudinarios de los últimos años. La opción de regresar a Primera lo vale.