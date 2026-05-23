Así será el inédito dispositivo de seguridad para el Real Valladolid-Dépor ante la llegada de más de 3.000 coruñeses

Dos agentes de la Policía Nacional en el estadio José Zorrilla

La Policía Nacional, en coordinación con la Policía Municipal y con el Real Valladolid, ha establecido un amplio dispositivo de seguridad para el partido entre el conjunto blanquivioleta y el Deportivo de la Coruña, este domingo a las 18:30 horas.

Debido a la situación clasificatoria, el Deportivo podría certificar su ascenso directo a Primera División en el estadio José Zorrilla este domingo, lo que ha motivado un desplazamiento masivo de aficionados a Valladolid.

Las previsiones apuntan a que podrían llegar más de 3.000 seguidores, si bien solo 1.057 podrán acceder al estadio, correspondientes a las entradas vendidas por el Real Valladolid al club visitante.

Esto configura un escenario complejo para la seguridad, ya que casi 2.000 personas permanecerán fuera del estadio o en sus alrededores durante el encuentro. Entre los desplazados se prevé la presencia de miembros de la peña ultra Riazor Blues.

Los aficionados del Deportivo llegarán a Valladolid en vehículos particulares y en más de 20 autobuses. El Real Valladolid ha informado a la directiva del Deportivo para que traslade a su afición las medidas reforzadas de seguridad.

Entre ellas que no se permitirá el acceso a quienes porten entradas nominativas no verificadas con su Documento de Identidad y que no se abrirán taquillas para venta de entradas el día del partido.

Dispositivo de prevención y seguridad

El operativo se estructura en tres fases —antes, durante y después del encuentro— orientadas a garantizar la seguridad ciudadana, el orden público y el correcto desarrollo del evento deportivo.

El dispositivo contará con un amplio despliegue de la Policía Nacional, integrado por un número significativo de efectivos de las Unidades de Intervención Policial (UIP) y de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR)

Estas unidades especializadas en orden público estarán presentes en el Estadio José Zorrilla y en diversos puntos de la ciudad.

Habrá un refuerzo mediante unidades especializadas de paisano, orientadas a la detección temprana de riesgos y prevención de incidentes.

La Policía Municipal, que incrementará de forma notable sus efectivos y actuará de manera coordinada con la Policía Nacional.

Un incremento significativo de la seguridad privada del Real Valladolid, que trabajará de forma conjunta con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Este operativo constituye el mayor despliegue policial de la temporada en un partido del Real Valladolid.

Normativa aplicable

La Ley 19/2007, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, establece una serie de sanciones económicas.

Estas van desde las infracciones leves: 150 a 3.000 €, pasando por las infracciones graves: 3.000,01 a 60.000 € y llegando a las infracciones muy graves: 60.000,01 a 650.000 €.

Además, conllevaría la prohibición de acceso a recintos deportivos en el caso de las infracciones leves de 1 a 6 meses, en las graves de 6 meses a 2 años y las muy graves: 2 a 5 años.

Conductas prohibidas

No se permitirá el acceso a quienes porten armas u objetos peligrosos: bengalas, petardos, explosivos, productos inflamables o corrosivos, material ofensivo o discriminatorio. Tampoco aquellas conductas violentas o intolerantes.

Está prohibido el acceso bajo los efectos de alcohol o drogas, tanto de entrada como de salida y otras conductas que puedan fomentar violencia o intolerancia.

Además, se recuerda que, durante el encuentro, las personas espectadoras deberán abstenerse de realizar actos violentos o alteración del orden, cánticos o consignas racistas, xenófobas o violentas, exhibición de símbolos violentos o intolerantes.

Así como lanzamiento de objetos, invasión del terreno de juego, uso de bengalas, petardos o explosivos, consumo de alcohol o drogas incumplir las condiciones de seguridad y no ocupar la localidad asignada o no mostrar la entrada cuando se requiera.

El incumplimiento implicará expulsión inmediata y posibles sanciones posteriores.