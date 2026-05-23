Dos agentes de la Policía Nacional en el estadio José Zorrilla

Dos agentes de la Policía Nacional en el estadio José Zorrilla

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Así será el inédito dispositivo de seguridad para el Real Valladolid-Dépor ante la llegada de más de 3.000 coruñeses

El Deportivo podría certificar su ascenso directo a Primera División, lo que ha motivado un desplazamiento masivo de aficionados a la capital vallisoletana y ha obligado al mayor despliegue policial de la temporada en Zorrilla.

Más información: Valladolid redobla la seguridad ante la invasión deportivista: "Habrá un exceso de gente sin entrada sin acceder al estadio"

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La Policía Nacional, en coordinación con la Policía Municipal y con el Real Valladolid, ha establecido un amplio dispositivo de seguridad para el partido entre el conjunto blanquivioleta y el Deportivo de la Coruña, este domingo a las 18:30 horas.

Debido a la situación clasificatoria, el Deportivo podría certificar su ascenso directo a Primera División en el estadio José Zorrilla este domingo, lo que ha motivado un desplazamiento masivo de aficionados a Valladolid.

Las previsiones apuntan a que podrían llegar más de 3.000 seguidores, si bien solo 1.057 podrán acceder al estadio, correspondientes a las entradas vendidas por el Real Valladolid al club visitante.

Nuevo estadio José Zorrilla.

Esto configura un escenario complejo para la seguridad, ya que casi 2.000 personas permanecerán fuera del estadio o en sus alrededores durante el encuentro. Entre los desplazados se prevé la presencia de miembros de la peña ultra Riazor Blues.

Los aficionados del Deportivo llegarán a Valladolid en vehículos particulares y en más de 20 autobuses. El Real Valladolid ha informado a la directiva del Deportivo para que traslade a su afición las medidas reforzadas de seguridad.

Entre ellas que no se permitirá el acceso a quienes porten entradas nominativas no verificadas con su Documento de Identidad y que no se abrirán taquillas para venta de entradas el día del partido.

Día de las Peñas del Dépor 2024

Dispositivo de prevención y seguridad

El operativo se estructura en tres fases —antes, durante y después del encuentro— orientadas a garantizar la seguridad ciudadana, el orden público y el correcto desarrollo del evento deportivo.

El dispositivo contará con un amplio despliegue de la Policía Nacional, integrado por un número significativo de efectivos de las Unidades de Intervención Policial (UIP) y de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR)

Estas unidades especializadas en orden público estarán presentes en el Estadio José Zorrilla y en diversos puntos de la ciudad.

Habrá un refuerzo mediante unidades especializadas de paisano, orientadas a la detección temprana de riesgos y prevención de incidentes.

La Policía Municipal, que incrementará de forma notable sus efectivos y actuará de manera coordinada con la Policía Nacional.

Un incremento significativo de la seguridad privada del Real Valladolid, que trabajará de forma conjunta con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Este operativo constituye el mayor despliegue policial de la temporada en un partido del Real Valladolid.

Normativa aplicable

La Ley 19/2007, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, establece una serie de sanciones económicas.

Estas van desde las infracciones leves: 150 a 3.000 €, pasando por las infracciones graves: 3.000,01 a 60.000 € y llegando a las infracciones muy graves: 60.000,01 a 650.000 €.

Además, conllevaría la prohibición de acceso a recintos deportivos en el caso de las infracciones leves de 1 a 6 meses, en las graves de 6 meses a 2 años y las muy graves: 2 a 5 años.

Conductas prohibidas

No se permitirá el acceso a quienes porten armas u objetos peligrosos: bengalas, petardos, explosivos, productos inflamables o corrosivos, material ofensivo o discriminatorio. Tampoco aquellas conductas violentas o intolerantes.

Está prohibido el acceso bajo los efectos de alcohol o drogas, tanto de entrada como de salida y otras conductas que puedan fomentar violencia o intolerancia.

Además, se recuerda que, durante el encuentro, las personas espectadoras deberán abstenerse de realizar actos violentos o alteración del orden, cánticos o consignas racistas, xenófobas o violentas, exhibición de símbolos violentos o intolerantes.

Así como lanzamiento de objetos, invasión del terreno de juego, uso de bengalas, petardos o explosivos, consumo de alcohol o drogas incumplir las condiciones de seguridad y no ocupar la localidad asignada o no mostrar la entrada cuando se requiera.

El incumplimiento implicará expulsión inmediata y posibles sanciones posteriores.