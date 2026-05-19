El Dépor y la Federación de Peñas habilitan autobuses para que la afición se desplace a Valladolid

Con las entradas agotadas para el encuentro en Pucela entre Valladolid y Deportivo, el domingo a las 18:30 horas, que puede suponer el regreso de los coruñeses a Primera División. A la afición del Deportivo que viajará hasta allí solo le queda buscar una forma de desplazarse hasta el estadio José Zorrilla el próximo domingo.

La Federación de Peñas habilitará autobuses hasta tierras castellanas. Lo harán gracias a la aportación económica de 12.000 euros por parte del RC Deportivo. Partirán a las 07:00 horas desde la explanada de Riazor, lugar al que regresarán al finalizar el encuentro.

El teléfono habilitado para las reservas es el 604 053 164 y podrá realizarse este martes y miércoles desde las 10:00 hasta las 19:00 horas. Es necesario que haya 40 personas solicitantes para poder asegurar cada uno de los buses.

Entradas agotadas para el encuentro

A pesar de que el club vallisoletano no se juega nada en el partido, no quiere que se produzca una invasión de aficionados del Deportivo. Tras una primera remesa de 594 entradas, el Dépor informaba hace unos días que había recibido otras 463. De tal forma serán 1.057 los aficionados deportivistas que estarán en la grada visitante.

Muchos aficionados intentaron conseguir entrada a través de los socios del Valladolid, quienes, precisamente, agotaron las entradas en apenas una hora. Cada socio podía retirar dos entradas.

El conjunto vallisoletano emitió un comunicado en el que recordaba que el encuentro ha sido declarado de alto riesgo y aseguraba que “no está permitida la adquisición de entradas para su posterior cesión a aficionados del club visitante, quienes tendrán que ubicarse exclusivamente en las zonas de Zorrilla habilitadas a tal efecto. Si se detecta que la persona portadora de los abonos y de las entradas no es el titular, o si se trata de un aficionado visitante, la entidad blanquivioleta se reserva su derecho a no permitir el acceso al Estadio y a tomar medidas disciplinarias con el abonado, tal y como refleja el reglamento interno”.

Dos escenarios que han dado lugar a la aparición de estafas en redes sociales relacionadas con la reventa de entradas del partido, tal y como alertó este martes la Policía Nacional. A pesar de las dificultades, muchos aficionados coruñeses viajarán a apoyar a su equipo en un día que puede ser histórico para el conjunto blanquiazul.