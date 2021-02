'Love is in the air': ¿Cuál es la decisión tan importante que tomará Serkan?

Serkan y Eda planean casarse, en los nuevos capítulos de 'Love is in the air'

Durante los últimos días, Telecinco promociona los nuevos capítulos de Love is in the air preguntándose cuál será la decisión de Serkan después de que Eda le comunicara que se marchara a Italia. Pero ¿cuál será esa decisión?

Serkan empieza a recibir señales del universo. Música en italiano, una imagen del anfiteatro, publicidad de viajes a Roma... Angustiado, el empresario no sabe qué hacer. "Necesito pensar tranquilo", les dirá a su madre y su ayudante en el próximo capítulo de Love is in the air, que se emite este martes 16 de febrero a partir de las 22:45 horas, ya que Telecinco ha decidido no emitir ningún capítulo nuevo este lunes 15.

Sin embargo, Seyfi tomará la decisión que tanto le cuesta a Serkan y llamará a Eda para ponerle al corriente de la situación. "El señor Serkan está enfermo. Está muy débil. Usted es la cura para sus males y seguro que sabrá qué hacer", le dice a la florista, que promete ir a verle. Entre sudores y delirios por la medicación, Serkan podría abrirle al fin su corazón.

Ya en el capítulo 35, titulado Una sola razón para quedarme, Eda decide marcharse, pero no sin antes tener una conversación con Selin, a la que confesará toda la verdad. Mientras Serkan está desconcertado y no recuerda nada de la noche en la que estaba enfermo, Eda pondrá tierra de por medio para siempre.

Loco ante la desesperación de no volver a verla nunca más, tomará la decisión de ir tras ella antes de que se marche a Italia y confesarle que está locamente enamorado de ella.

Así, tras esta declaración de amor, en el capítulo 36 titulado Y tú, ¿qué sientes por mí?, la pareja empieza a vivir su momento más dulce. Ahora deberán buscar la oportunidad perfecta para confesarle su amor a sus respectivas familias. ¿Quién lo contará primero?

Mientras la recién estrenada pareja se deshace el uno con el otro, Selin comenzará a ultimar los detalles de su boda viendo cómo se esfuma el amor de su vida para siempre. ¿Hará algo por evitarlo?