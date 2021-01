Sandra rompe con Tom en 'La isla de las tentaciones 3': "Cuando llegues a casa, me largo"

Tom y Melyssa se han reencontrado este lunes en el plató de El debate de las tentaciones. Cuatro meses después de la última vez que coincidieron frente a las cámaras, los concursantes de la segunda edición del reality han acudido como colaboradores y han tenido la oportunidad de recordar su tormentosa historia de amor.

Más tranquila que en sus últimas apariciones, Melyssa aseguraba que ya ha pasado página tras su ruptura: "Me ha costado bastante y todavía a veces tengo algún recuerdo, pero está superado. Yo creo que tengo un mecanismo de defensa y mi ser solo quiere que recuerde lo positivo de la isla porque lo que sentí me destrozó por dentro", confesaba a Sandra Barneda.

Melyssa: "Yo debí tener mi luto, debí sanarme antes de empezar una nueva relación" #TentacionesDBT1 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/zTJxIkCW5d — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) January 25, 2021

La extronista, además, tiene bastante claro que no tuvo ninguna responsabilidad en los actos de Tom en la isla: "Creo que cuando quieres a una persona no haces lo que él hizo. Hiciera lo que yo hiciera, eso iba a acabar pasando y no es mi culpa".

Tras la entrada de Melyssa, Tom aparecía en plató y se mostraba conmovido por el recuerdo de todo lo que sucedió en su paso por el programa. "No me arrepiento de lo que hice pero sí de la manera. Te quería pedir perdón por el daño que te hice porque no te lo merecías", expresó frente a su exnovia.

Tom pide perdón a Melyssa: "No te lo merecías" #TentacionesDBT1 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/2YyqZZ9weQ — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) January 25, 2021

A pesar de los reproches y del resentimiento, Melyssa y Tom se mostraron dispuestos a dejar atrás las rencillas del pasado y la complicidad entre ambos fue evidente, algo que molestó sobremanera a la actual novia del de Marrakech, Sandra Pica, que entraba en directo por videollamada y sorprendía con sus declaraciones: "Al final ves o esperas cosas u otras reacciones. Estoy cansada de este tema porque para mí es pasado. Si para ellos no, que cada uno haga su vida. Ella, él y yo por separado porque estoy cansada", aseveraba.

Sandra, de Tom: "Sigo sin entender qué le pasa a este chico en la cabeza" #TentacionesDBT1 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/w7YLiXOoEg — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) January 26, 2021

A la extentadora le parecía "una falta de respeto" la actitud que su novio había mostrado con su ex, por lo que no dudaba en romper con él en directo y frente a millones de espectadores. "Se acabó", espetaba Sandra, que tras revelar que vive con Tom desde hace apenas unos días, aseguraba estar esperando a que éste volviera para marcharse de casa.

Tom, por su parte, alimentaba la tensión al invitar a su novia a "superar el trauma de Melyssa", una frase que no gustó nada a Sandra Pica. "Me lo he quitado esta noche, ya está", sentenciaba la joven.