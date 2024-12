Afra Blanco se defiende de los ataques personales de un joven emprendedor: "Yo sí me pongo en la piel de los jóvenes"

Un sábado más, laSexta Xplica ha vuelto a abordar temas sociales que preocupan a la ciudadanía tras el debate político. José Yélamo se encontraba con las distintas bancadas, la de los Xplicadores, la de representantes empresariales y la de figuras sociales. Uno de los temas era el de la reducción de la jornada laboral. “La intención es clara: 37,5 horas en 2025”, anunciaba el presentador.

Dado que apenas queda un mes para despedir a 2024, era lógico que laSexta Xplica abordase este debate. Aún por saber cuál será la decisión definitiva sobre este asunto, tocaba comentar si 2025 será cuando se aplique esta medida del Gobierno. Con la incertidumbre política de por medio, se trata de una medida que afectaría de la misma manera tanto a trabajadores como a empresarios.

Mientras que unos temen el impacto económico que pueda ocasionar en sus negocios, otros lo ven como una oportunidad para lograr una mayor conciliación con la vida personal. Afra Blanco fue uno de los rostros que aplaudía esta medida. “Algunos no defendemos la España a dos velocidades, sino que defendemos que todos los trabajadores avancen en igualdad”, expresaba, respondiendo a Celia Ferrero, vicepresidenta de ATA, quien mostraba su preocupación las PYMES.

“Apoyo a los que están cubiertos por la negociación colectiva y tienen fortaleza sindical y los que no. Todos. No sé en qué momentos hemos permitido que, algunos, perdieran la vergüenza. De verdad, lo digo. Algunos que formamos parte del progresismo, de hecho, nos atribuís que la defensa de la jornada laboral es una posición radical. Yo, personalmente, no me siento avergonzada”, señalaba rotundamente la activista.

“Defiendo la reducción de la jornada laboral para todo el mundo. La vergüenza debe pertenecer a otros. Yo me siento absolutamente orgullosa por defenderla y me siento así porque es una mejora para la sociedad en el sentido de la justicia. También vamos de esto una sociedad más saludable, porque supone mejorar la productividad y una subida de salarios indirectos para los trabajadores más precarizados”, argumentaba, recordando que hay colectivos cuyos convenios ya tienen jornadas laborales con menores horas que las que se impondrán con esta medida.

Afra Blanco en 'laSexta Xplica'.

El debate subió de volumen cuando intervino Jorge de Alba, responsable de la plataforma Lideremos, la cual es una “lanzadera del talento y el liderazgo juvenil”. El emprendedor se mostraba contrario a las palabras de Blanco. “Estamos hartos de esta situación. Lo que no se puede hacer es saltarse el diálogo social y tanto patronal como sindicatos deben ponerse de acuerdo”, señalaba.

“Obviamente, todos queremos que se reduzca la jornada laboral al igual que queremos que suban los salarios, pero que se haga a través del diálogo y del compromiso”, agregaba. La sindicalista le preguntó qué enumerase alguna propuesta lanzada por la CEOE. Alba respondió con un comentario desafortunado relacionado con su edad. “Sé que es un poco complicado ponerte en la piel de un joven”, le espetó.

Jorge de Alba en 'laSexta Xplica'.

Aunque arrancó una carcajada entre el plató y la sindicalista se lo tomó con humor –“gracias por llamarme mayor”, le apostilló- eso no quitó que se le afease el comentario edadista. En tono irónico, alguien soltó “abuelita Afra” en el plató. Por supuesto, hubo comentarios que le recordaron a Alba que sus palabras fueron desafortunadas. “No ha estado bien”, también se oyó.

La colaboradora de Espejo Público le respondió a la pulla de la manera que le caracteriza, recordando que ella prefiere hablar de derechos laborales. “La diferencia entre tú y yo es que yo me pongo en la piel de los jóvenes que no están cubiertos por la negociación colectiva. Tú no”, le respondió.