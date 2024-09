Afra Blanco, sobre los beneficios de la reducción de la jornada: "Hablamos de no ir a trabajar con ansiolíticos"

Uno de los temas que se puso sobre la mesa en laSexta Xplica este sábado, 28 de septiembre, fue la reducción de la jornada laboral. Esta semana, en diversas ciudades de España, los sindicatos UGT y CCOO convocaron movilizaciones por la reducción del tiempo de trabajo a 37,5 horas semanales, sin pérdida salarial.

Como no podía ser de otra manera, la sindicalista Afra Blanco defendió el movimiento en el plató del programa nocturno de laSexta. Es más, aseguró que "la reducción de las jornadas en la negociación colectiva es una conquista sindical, de la organización de los trabajadores".

"La negociación colectiva es de dos partes", la interrumpió Celia Ferrero, vicepresidenta de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA). "No sé si has escuchado que los convenios que ha puesto como ejemplo el abogado, precisamente, son de sectores de actividad altamente sindicalizados", le rebatió Blanco, en referencia a una intervención anterior de un jurista presente en el 'set' de Xplica.

Así, la colaboradora del espacio presentado por José Yélamo iba más allá y ponía el foco en "las mujeres más precarizadas": "Por cierto, ¿sabéis qué es la reducción de la jornada laboral? Es pensar en los trabajadores y trabajadoras. Sobre todo, en las mujeres más precarizadas. ¡Es eso, Celia! Vamos a explicárselo a la gente".

"Vamos a explicar cuál es el sueño de esas trabajadoras, mayormente mujeres, a las que les va a afectar positivamente o de manera indirecta en términos de salario. O de manera directa en términos de jornada", insistía Afra, añadiendo: "¿Sabes cuál es el sueño de esas mujeres? No ir a trabajar con ansiolíticos".

Celia Ferrero y Afra Blanco debaten en 'laSexta Xplica' Atresmedia Televisión

Ferrero pronto tildó el comentario de pura "demagogia", pero Blanco no se dio por vencida exponiendo su razonamiento: "Hay muchos convenios que ya reconocen la reducción de la jornada laboral. ¿Sabes cuáles no? ¡Y lo sabes! Aquellos en los que no hay fuerza sindical".

Por último, la también tertuliana de Al Rojo Vivo o Espejo Público ha hecho hincapié de nuevo en la situación de las mujeres trabajadoras: "Cuando habláis de los sueños de los trabajadores, hablamos de que los trabajadores, sobre todo mujeres, no vayan con estrés a trabajar. Que no vayan enchufadas de ansiolíticos hasta las narices. Hablamos de mujeres precarizadas".