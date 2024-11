Afra Blanco carga contra el "cuñadismo fiscal" en 'laSexta Xplica': "Hay que ponerle freno o acabará con el país"

Un sábado más, laSexta Xplica analizaba las consecuencias de la DANA. Tras una valoración de la parte política, analizando el discurso de Carlos Mazón en el parlamento autonómico de la Generalidad de la Comunidad Valenciana, se aprovechó la parte social para abordar un tema recurrente y que la gota fría ha puesto en primera línea informativa: los impuestos.

Antes de comenzar con el tema, José Yélamo recordaba cómo los Cuerpos de Seguridad del Estado que están ayudando en las zonas afectadas provienen de los impuestos, como la UME, la Policía Nacional, bomberos y equipos de rescate. Tras ello, el programa de laSexta compartió una serie de vídeos de influencers que exigían bajadas de impuestos y fomentaban la evasión fiscal entre sus seguidores.

El formato compartía un post del Xokas en X, en el que presumía de no pagar impuestos y hacía apología a la evasión fiscal. “He decidido que los próximos dos meses, los más gordos del año a nivel de publicidad, no voy a pagar dinero a Hacienda. Si el Gobierno necesita mi ayuda, que la pida”, expresaba. El tuit contaba con 12,2 millones de reproducciones.

“Tristemente, con todo con lo que está ocurriendo en Valencia, está siendo más efectiva la iniciativa ciudadana”, expresaba Wall Street Wolverine en una entrevista para esRadio. “Se espera un Estado del Bienestar, que pagamos unos impuestos para recibir esto a cambio”, apostillaba.

Tras el vídeo, Yélamo dejaba paso a los colaboradores de las distintas bancadas. Afra Blanco fue la más beligerante respecto a estas imágenes. “En este debate, [los presentes en el plató] estamos más o menos de acuerdo con que los impuestos son absolutamente necesarios. Pero el bloque empezaba con cuñadismo fiscal, los hemos escuchado”, expresaba la sindicalista al inicio de su alegato.

Afra Blanco en 'laSexta Xplica'.

“Y el cuñadismo fiscal acabará con nuestro país sino le ponemos freno. Creo que ese es el primer tema que tenemos todos claro. Sé que no estarás de acuerdo conmigo, [José] Branger [emprendedor situado en la bancada de los representantes empresariales], para sorpresa de nadie. Pero insisto con que hay que ponerle coto”, proseguía.

“¿Qué pasa con el cuñadismo fiscal? ¿Con aquellos que dicen se pagan muchos impuestos? Son los mismos que no quieren más protección civil, sino menos; son los mismos que no quieren más personal de sanidad, sino menos; son los mismos que no quieren que haya más trabajadores en educación, sino menos; son los mismos que no quieren más infraestructuras seguras, sino menos; son los que quieren menos ciencia, sino menos”, continuaba.

Jorge Branger y Afra Blanco en 'laSexta Xplica'.

“Son los mismos que se olvidan de esas 30.000 empresas, porque no pueden estar de acuerdo con ese escudo social, de esos 400.000 trabajadores que necesitan el escudo laboral o de esas 100.000 familias que necesitan la ayuda del escudo fiscal y también social del Estado de Bienestar, que pagamos entre todos con nuestros impuestos, para poder rescatarlos”, expresaba.

“Básicamente, están en contra de ayudar a aquellas personas que lo han perdido todo o una parte o que no tenían nada. Cabe decir, que ese cuñadismo fiscal está en contra de derechos básicos, que pasan por la protección, por la seguridad, el progreso y la cohesión”, declaraba. “Pagar menos impuestos es infrafinanciar los servicios públicos”, zanjaba.